Madagascar: Analakely - Un chien tenu en laisse blesse un passant

9 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Un homme a été blessé par un chien samedi 7 novembre au soir, à Analakely. Le propriétaire tenait l'animal en laisse au moment des faits.

Selon une source au sein de la police municipale d'Antananarivo, une dispute a opposé les deux hommes pour une raison encore inconnue. Un policier municipal est intervenu pour les séparer, puis le propriétaire du chien l'a poussé.

Dans un communiqué, la Commune urbaine d'Antananarivo a rappelé les dispositions relatives au maintien de l'ordre public et à la protection des agents dans l'exercice de leurs fonctions. « Les violences, menaces et agressions physiques contre les policiers municipaux peuvent entraîner des poursuites judiciaires », souligne-t-elle, en se référant notamment à l'article 230 du Code pénal malgache.

La commune a également appelé les propriétaires de chiens à garder la maîtrise de leurs animaux sur la voie publique, à les surveiller et à les tenir en laisse. À Analakely, où la voie publique est très fréquentée, le chien a blessé un homme alors que son propriétaire le tenait en laisse.

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