Madagascar: Volleyball/Coupe de Madagascar U23 - La GNVB réalise un doublé

La Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) a prouvé sa suprématie à la Coupe de Madagascar des moins de 23 ans comme au championnat national de la division 1 depuis deux saisons successives. La GNVB a signé un joli doublé au sommet national des U23. Les finales des garçons et des filles ont été une affaire entre la Gendarmerie et son principal rival, l'Akany Sambatra Itaosy, tous les deux de la ligue d'Analamanga.

L'équipe masculine de la GNVB s'est imposée 3 sets à 2 au bout du suspense en finale samedi au gymnase Fihaonana de l'ENSOA à Antsirabe. La formation d'Itaosy avait encore arraché les deux premiers sets : 25/17, 25/17. L'équipe de Betongolo est revenue au score à deux partout dans la souffrance (27/25, 25/17). Les deux équipes ont encore été dos à dos au tie-break et la GNVB l'a emporté sur le fil par 16/14. La Gendarmerie avait déjà battu l'ASI lors de la finale de la précédente édition à Toamasina.

Cosfa Analamanga occupe la troisième place après avoir écarté Nadjy VB de Vakinankaratra au match de classement. Du côté des filles, la GNVB a elle aussi dominé l'ASI sans trop forcer en duel final par 3 sets à 0. Stef'auto Atsinanana termine troisième après sa victoire contre AGIR de Matsiatra Ambony au match de classement.

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Neuf équipes ont été en lice chez les garçons et six chez les filles à cette Coupe nationale. Le sommet national des vétérans bouclera la saison du 5 au 12 décembre à Mahajanga.