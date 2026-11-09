Madagascar: Rallye 5e manche - Ultime combat pour le titre

Le Grand Rallye de Madagascar se déroulera du 13 au 15 novembre à Moramanga. Vingt-cinq équipages sont engagés et trois peuvent encore décrocher le titre.

Organisé par la fédération, le 46e Grand Rallye de Madagascar by Orange sera le deuxième rallye de la saison disputé hors de la capitale, après celui du Boeny, qui s'est tenu à Mahajanga à la mi-août.

Les trois premiers du classement provisoire, toutes catégories confondues, peuvent encore prétendre au titre. Au volant d'une Mitsubishi Yas, Frédéric Rabekoto et son copilote Andry Tahiana Rakotomalala Andrianjafy occupent la tête du classement avec 127 points à l'issue du Tour de Tana. Le duo de l'ASACM, formé par Olivier Ramiandrisoa et Mahenitsoa Randriambolona, pointe au deuxième rang avec 115 points sur une Mitsubishi Evo X. Sextuple champion national, Mathieu Andrianjafy est troisième avec 105,5 points sur une Subaru Impreza.

Une manche à coefficient 2

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La lutte reste également ouverte dans la plupart des groupes et des classes. La puissance des voitures, la technique de pilotage et la gestion de la course pourraient départager les trois prétendants au titre.

Le rallye, doté d'un coefficient 2, comptera treize spéciales, disputées sur huit tracés différents, pour un total de 164,16 km chronométrés. L'épreuve couvrira 292 km, liaisons comprises.

Mathieu et Nath ont remporté les deux premières manches, organisées dans la capitale par le FMMSAM puis par l'ASACM. Frédéric Rabekoto et Andry Tahina se sont imposés lors de la troisième manche, au Rallye du Boeny. Olivier Ramiandrisoa et Mahenitsoa Randriambolona ont remporté la quatrième et avant-dernière manche, le 23e Tour de Tana.

Trois spéciales ouvriront le rallye vendredi. Sept suivront samedi, puis trois autres clôtureront l'épreuve dimanche.