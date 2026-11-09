Madagascar: Slalom/Last Race - Evan Tiars crée la surprise

Le spectacle a été au rendez-vous sur la nouvelle piste d'Ampilanonana, à Ambodifasina, au bord de l'autoroute vers Ambohimanga Rova. Le jeune pilote du club GoJanga, Tiary Evan Rabesaotra, au volant d'une Citroën DS3, a surpris les habitués du podium et a remporté la victoire lors de la cinquième et dernière manche du championnat de Madagascar des slaloms et de courses de côte. Cette manche organisée par le club Auto et Cross Car de Tana (ACCT), baptisée « The Last Race », s'est déroulée samedi et dimanche sur une nouvelle piste à la fois très technique et rapide, très poussiéreuse, avec une petite montée et descente.

C'était une course-poursuite. Deux manches sur les pistes A et B ont été au menu des concurrents. Evan Tiars a réalisé le deuxième meilleur temps sur la piste A (3.18,88) lors de son premier passage et le temps scratch sur la piste B dimanche (3.15,10). Il a été ainsi l'auteur du meilleur cumul de 6.33,98. C'était sa première victoire au classement général et de la classe M10, qui lui permet d'intégrer le Top 5 au terme du championnat.

Le pilote du club Tac's, Eric Begue, termine en seconde position au classement général et de la classe M10 avec un cumul de 6.34,51.

Vice-champion

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Eric, qui conduit une Peugeot 106 Kit Car, a été l'auteur du scratch sur la piste A, effectué lors de son premier passage (3.17,51), et du deuxième meilleur chrono sur la piste B (3.17,00).

Classé encore troisième à trois longueurs derrière Tovohery Rakotojohary, alias Tovonen, après la précédente manche nationale, Eric Begue grimpe d'une marche et est sacré vice-champion national. « La piste est sèche mais très glissante comparée à son état lors du Shakedown du week-end d'avant. J'ai tout fait pour garder mon scratch réalisé lors de l'essai chrono », relate le vice-champion de Madagascar.

Une toute première, le quintuple champion national de l'épreuve, le jeune pilote du FMMSAM, Juan Rakotojohary, alias Tovonen Jr, qui avait déjà raflé quatre victoires cette saison, s'est contenté cette fois de la troisième marche du podium, engrangeant un cumul de 6.40,82. Il a conduit ce week-end une Citroën Saxo.

« Compte tenu que le titre est déjà en poche, je me suis juste amusé et ai pris du plaisir sur cette nouvelle piste de l'ACCT. Et compte tenu que le prochain rallye aura lieu dans une semaine, la Clio est en pleine préparation et c'est pour cette raison que j'ai conduit cette Saxo de Maël, mon copilote, dont le moteur est plus petit, les trains et la boîte n'ont rien à voir comparés à ceux de la Clio», explique Juan.

Mickaël Rabesaotra, surnommé KMikaz, du club GoJanga, sur une Peugeot 206, termine au pied du podium et est vainqueur de la classe M11, devant Tojo Ramaromandray sur Saxo, Tojo Rasandimanana sur Saxo et Tovonen sur Clio. La victoire de ce Last Race revient donc à Evan Tiars et le titre national est conservé par Juan.