Madagascar: Rugby à VII/Africa Women's Sevens - Les Ladies Makis éliminées en quarts de finale

Après deux victoires convaincantes en phase de poules, Madagascar a été stoppé net en quarts de finale par la Tunisie. Un revers qui met en lumière les limites physiques et tactiques actuelles de la sélection nationale.

L'euphorie de la médaille de bronze décrochée par les Makis U18 aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar n'aura pas suffi à porter l'équipe senior. Les Ladies Makis quittent l'Africa Women's Sevens de Nairobi à la 7e place, sans podium, après une élimination sans appel face à la Tunisie (7-31) en quarts de finale. Une sortie de route qui souligne l'écart entre les ambitions malgaches et le niveau de préparation réel de l'effectif. Le tournoi a été remporté par l'Ouganda, devant la Tunisie et le Kenya.

Le parcours avait pourtant débuté sur une note encourageante. Pour leur entrée en lice, les Malgaches ont pris le dessus sur Maurice (12-5). Menées après un premier essai mauricien, elles ont réagi grâce à Véronique Rasoanekena avant de sceller le score sous les poteaux.

Déficit physique et virage stratégique

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Les Ladies Makis ont ensuite enchaîné face au Burkina Faso (36-12). Après une première période hésitante (7-12 à la pause), elles ont remis les gaz au retour des vestiaires. Véronique Rasoanekena et Dapesse Manampisoa ont orchestré le jeu pour offrir un second succès aux leurs. Mais le dernier match de poule face à l'Ouganda a brutalement rappelé les faiblesses du groupe. Dominées dans l'impact et pénalisées par de nombreuses fautes de main, les Malgaches ont subi un lourd revers (0-46).

En quarts de finale contre la Tunisie, Madagascar a pourtant ouvert le score par Dapesse Manampisoa. Mais la réplique tunisienne a été immédiate. Égalisant à 7-7, les adversaires ont profité des errances malgaches - notamment sur les réceptions de coup d'envoi - pour tourner à 19-7 à la pause, avant de dérouler en seconde période pour s'imposer 31-7. dépassées physiquement et tactiquement, les Ladies Makis n'ont jamais trouvé la clé.

« Avec cet effectif, nous savions qu'atteindre le podium relèverait de l'exploit. Le déficit physique a été notre principal handicap. Désormais, nous devons nous tourner vers l'avenir et cibler les JO de 2032. Le travail commence maintenant », a concédé Antsoniandro Randrianorosoa, directeur technique national de Malagasy Rugby.

Cette sortie prématurée doit servir de déclic pour reconstruire la sélection féminine. Si le vivier des U18 médaillées à Dakar offre de beaux espoirs de relève, la transition vers le niveau senior exigera un programme de préparation physique et technico-tactique autrement plus exigeant.