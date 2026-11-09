Madagascar: Judo/Open de Yaoundé - Zo Andriambolona en argent

9 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Zo Hajanirina Andriambolona a décroché la médaille d'argent chez les moins de 78 kg à l'Open africain de Yaoundé, au Cameroun. La judokate malgache, installée en France, s'est inclinée hier soir en finale face à la Camerounaise Djengue Moune Georgika Wesly, 27 ans et tenante du titre. Cette dernière avait remporté l'or à l'Open de Johannesburg fin juin et le bronze aux championnats d'Afrique fin avril.

Exemptée du premier tour, Zo Andriambolona avait battu en demi-finale la Burundaise Niragira Ange Ciella, 23 ans, médaillée d'argent à Johannesburg et d'or à l'Open de Port-Louis.

Également installée en France, Aina Mevasoa Rakotonandrasana a manqué le bronze à Yaoundé après avoir décroché l'argent vendredi en moins de 57 kg à la Coupe d'Afrique juniors. Battue d'entrée par la Camerounaise Nsame Mbongo Fiona, sacrée championne d'Afrique junior en juillet, la Malgache a été repêchée. Elle s'est ensuite inclinée dans le combat pour le bronze face à une autre Camerounaise, Haranga Haman Audrey, lauréate de la Coupe d'Afrique cadets en novembre 2025.

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