Madagascar: Omnisports/Tournoi Ravinala Airports - La police et la gendarmerie dominent les débats

9 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Ravinala Airports a organisé des rencontres sportives entre les entités aéroportuaires samedi au stade annexe Barea, à Mahamasina. L'événement entre dans le cadre de la célébration des dix années de gestion des aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy Be. L'événement a réuni treize entités évoluant au sein de la plateforme aéroportuaire, à savoir Coopmata, ACSM, SPSS, SOFITRANS, MGH, Air Madagascar, la Police aux frontières (PAF), la Gendarmerie, Auximad, les taxis agréés, ASECNA, l'ACM et Ravinala Airports.

Six disciplines étaient au programme, dont le foot à 7, le basketball, le volleyball, la pétanque, la belote et le jeu de dominos. La Police aux frontières s'est distinguée en remportant le trophée du football, tandis que la Gendarmerie s'est imposée en basketball.

Tout au long de la journée, les équipes se sont affrontées dans un esprit de compétition, mais surtout dans une ambiance conviviale. Au-delà des performances sportives, l'initiative avait pour ambition de renforcer les liens entre les différentes entités aéroportuaires, de favoriser les échanges et de faire vivre les valeurs de solidarité et de cohésion qui contribuent au bon fonctionnement de la communauté aéroportuaire.

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À travers cette journée sportive, Ravinala Airports souhaite donner une dimension humaine à la célébration de ses dix années de gestion, en mettant à l'honneur celles et ceux qui, au quotidien, contribuent à la vie et au fonctionnement des plateformes aéroportuaires d'Antananarivo et de Nosy Be.

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