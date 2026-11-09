Madagascar: Littérature - Ravaka Mihamina fait rayonner l'édition jeunesse

Fondatrice de la maison d'édition Karné, elle décroche le Prix Visionnaire The Trailblazer aux Women Entrepreneurship Awards 2026, organisés à Maurice.

L'édition jeunesse malgache gagne en visibilité dans l'océan Indien. Ravaka Mihamina, fondatrice de la maison d'édition Karné, a remporté le Prix Visionnaire The Trailblazer (La Pionnière), lors de la cérémonie régionale des Women Entrepreneurship Awards 2026, organisée le 31 octobre à Maurice.

Face à vingt et une femmes entrepreneures venues de Madagascar, de Maurice, de La Réunion, de Mayotte et des Seychelles, elle a défendu une vision éditoriale centrée sur les besoins des jeunes lecteurs. Depuis sa création, Karné développe des livres et des magazines adaptés à l'âge, à l'environnement et au niveau de compréhension des enfants. Les publications privilégient des histoires auxquelles ils peuvent s'identifier et des contenus destinés à éveiller leur curiosité.

Encouragement

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Cette distinction récompense ainsi une démarche entrepreneuriale qui contribue à faire connaître un secteur encore peu représenté dans le monde des affaires : l'édition jeunesse. À Madagascar, son développement reste confronté à plusieurs défis, notamment la recherche de ressources, la construction d'un marché et la sensibilisation à l'importance de la lecture dès le plus jeune âge.

Au-delà du parcours de Ravaka Mihamina, cette reconnaissance régionale encourage les acteurs du livre à rendre la littérature jeunesse plus accessible et mieux adaptée aux réalités des enfants malgaches. Elle souligne également la contribution des femmes entrepreneures au dynamisme économique et culturel de l'océan Indien.