Madagascar: Littérature - Ravaka Mihamina fait rayonner l'édition jeunesse

9 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Fondatrice de la maison d'édition Karné, elle décroche le Prix Visionnaire The Trailblazer aux Women Entrepreneurship Awards 2026, organisés à Maurice.

L'édition jeunesse malgache gagne en visibilité dans l'océan Indien. Ravaka Mihamina, fondatrice de la maison d'édition Karné, a remporté le Prix Visionnaire The Trailblazer (La Pionnière), lors de la cérémonie régionale des Women Entrepreneurship Awards 2026, organisée le 31 octobre à Maurice.

Face à vingt et une femmes entrepreneures venues de Madagascar, de Maurice, de La Réunion, de Mayotte et des Seychelles, elle a défendu une vision éditoriale centrée sur les besoins des jeunes lecteurs. Depuis sa création, Karné développe des livres et des magazines adaptés à l'âge, à l'environnement et au niveau de compréhension des enfants. Les publications privilégient des histoires auxquelles ils peuvent s'identifier et des contenus destinés à éveiller leur curiosité.

Encouragement

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette distinction récompense ainsi une démarche entrepreneuriale qui contribue à faire connaître un secteur encore peu représenté dans le monde des affaires : l'édition jeunesse. À Madagascar, son développement reste confronté à plusieurs défis, notamment la recherche de ressources, la construction d'un marché et la sensibilisation à l'importance de la lecture dès le plus jeune âge.

Au-delà du parcours de Ravaka Mihamina, cette reconnaissance régionale encourage les acteurs du livre à rendre la littérature jeunesse plus accessible et mieux adaptée aux réalités des enfants malgaches. Elle souligne également la contribution des femmes entrepreneures au dynamisme économique et culturel de l'océan Indien.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.