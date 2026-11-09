Gabon: Moyen-Ogooué - Séraphin Akure Davain mobilise les militants de Lambaréné et de Ndjolé en soutien au Président Fondateur de l'UDB, Brice Clotaire Oligui Nguema

Le samedi 7 novembre, le quartier Atsié, dans la commune de Lambaréné, a accueilli un important rassemblement des militants et sympathisants de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB), autour d'un message de soutien au Président Fondateur du parti, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema.

À l'initiative de cette mobilisation, le Vice-Président 3 de l'UDB, l'Honorable Séraphin Akure Davain, a organisé cette rencontre aux côtés de l'Honorable Yannick Mefane, Trésorier Général Adjoint du parti.

Ce rassemblement a également enregistré la participation des militants venus de Ndjolé, témoignant de la mobilisation des différentes forces militantes de la province du Moyen-Ogooué.

Prenant la parole à cette occasion, le Vice-Président 3 de l'UDB, l'Honorable Séraphin Akure Davain, a rappelé aux militants l'importance de préserver la cohésion, la solidarité et l'unité entre les différentes structures du parti dans le Moyen-Ogooué. Il a particulièrement insisté sur la nécessité de rester soudés afin de consolider les liens entre les militants et de renforcer leur engagement au sein de l'UDB.

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Cette rencontre avait également pour objectif de réaffirmer l'appartenance des participants à l'Union Démocratique des Bâtisseurs et leur attachement à la vision de son Président Fondateur.

À travers cette mobilisation réunissant Lambaréné et Ndjolé, les responsables et militants présents ont mis en avant l'importance de l'unité et de la cohésion dans la dynamique organisationnelle du parti dans la province.