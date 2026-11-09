Gabon: Lébamba sous la menace récurrente des incendies - Bel-Air rejoint la longue liste des sinistrés

À Lébamba, au sud du Gabon, les incendies semblent s'installer dans une inquiétante régularité. Tous les deux mois ou presque, un nouveau sinistre vient endeuiller une famille et alourdir le bilan des victimes.

Après Imenou, le marché municipal, le Camp de Bonheur et la plantation de cacao du député Lambert Idodo, c'est désormais le quartier Bel-Air qui est frappé. Samedi, aux environs de 13 heures, le domicile de la famille Pindy Perciano Gérard a été ravagé par les flammes, réduisant en cendres l'essentiel de ses biens.

Selon des sources concordantes, seuls les enfants étaient présents. Un jeu avec des allumettes par l'un des plus jeunes aurait accidentellement déclenché le feu, une hypothèse qui reste à confirmer par les enquêteurs.

Vêtements, mobilier, documents et effets personnels, presque rien n'aurait échappé au brasier, selon les témoins.

Au-delà de ce nouveau drame familial, la répétition des incendies à Lébamba, la capitale départementale de la Louetsi -Wano, interpelle et soulève une urgence, renforcer la prévention, la sensibilisation et les capacités d'intervention rapide face à ce phénomène devenu particulièrement préoccupant.