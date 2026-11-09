Gabon: Lébamba sous la menace récurrente des incendies - Bel-Air rejoint la longue liste des sinistrés

8 Novembre 2026
Gabonews (Libreville)
Par Jarele Sika

À Lébamba, au sud du Gabon, les incendies semblent s'installer dans une inquiétante régularité. Tous les deux mois ou presque, un nouveau sinistre vient endeuiller une famille et alourdir le bilan des victimes.

Après Imenou, le marché municipal, le Camp de Bonheur et la plantation de cacao du député Lambert Idodo, c'est désormais le quartier Bel-Air qui est frappé. Samedi, aux environs de 13 heures, le domicile de la famille Pindy Perciano Gérard a été ravagé par les flammes, réduisant en cendres l'essentiel de ses biens.

Selon des sources concordantes, seuls les enfants étaient présents. Un jeu avec des allumettes par l'un des plus jeunes aurait accidentellement déclenché le feu, une hypothèse qui reste à confirmer par les enquêteurs.

Vêtements, mobilier, documents et effets personnels, presque rien n'aurait échappé au brasier, selon les témoins.

Au-delà de ce nouveau drame familial, la répétition des incendies à Lébamba, la capitale départementale de la Louetsi -Wano, interpelle et soulève une urgence, renforcer la prévention, la sensibilisation et les capacités d'intervention rapide face à ce phénomène devenu particulièrement préoccupant.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.