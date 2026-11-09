Gabon: Visite d'État en Chine - Le pays et la Chine élèvent leurs relations au niveau d'une Communauté d'Avenir Partagé

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a été reçu ce vendredi 6 novembre 2026 au Grand Palais du Peuple par Son Excellence Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine, avec les honneurs militaires. Les deux chefs d'Etat ont tenu un entretien en tête-à-tête, puis un entretien élargi à leurs délégations, avant de présider la signature de documents de coopération et de prendre part à un banquet d'État.

A l'issue de leurs échanges, les deux chefs d'Etat ont adopté une déclaration conjointe par laquelle le Gabon et la Chine conviennent d'élever leurs relations bilatérales au niveau d'une communauté d'avenir partagé Gabon-Chine à l'ère nouvelle, un cran au-dessus du partenariat stratégique de coopération globale établi en 2023.

Dans cette déclaration, la Chine soutient le Président Brice Clotaire Oligui Nguema Dans ses efforts pour guider le Gouvernement et le peuple gabonais vers une voie de développement adaptée aux réalités nationales, et soutient le Gabon dans la préservation de sa souveraineté, de sa sécurité et de ses intérêts de développement.

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Elle s'engage à appuyer la mise en oeuvre du Plan National de Croissance et de Développement ( PNCD)2026-2030, respecte pleinement les droits souverains du Gabon sur ses ressources naturelles et accompagnera la transformation locale de ces ressources, de l'exploration à la transformation, aux infrastructures et à la formation.

Les deux pays conviennent de conclure dans les plus brefs délais l'accord de partenariat économique pour le développement partagé, qui donnera un cadre durable à l'exemption de droits de douane dont bénéficient les produits gabonais en Chine depuis le 1er mai 2026, et de moderniser l'accord sur la promotion et la protection des investissements.

La coopération sera élargie à l'agriculture, à l'économie numérique, à la formation, à la santé, à la sécurité maritime dans le golfe de Guinée et aux échanges culturels.

Six mémorandums d'entente ont été signés devant les deux chefs d'État : coopération géologique et minière, formation et géosciences, renforcement des chaînes industrielles, accord-cadre pour le développement partagé, construction du bâtiment polyvalent du ministère des Affaires étrangères, coopération entre les chaînes de télévision des deux pays.

Le Président de la République a invité le Président Xi Jinping à effectuer une visite d'Etat en République gabonaise.