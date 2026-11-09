Tunisie: Le président Saïed à Bargou - La justice établira la responsabilité des incendies

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a affirmé que la coïncidence entre les incendies de l'été et les perturbations de l'approvisionnement en eau "n'est pas fortuite".

Il s'exprimait, dimanche, à Bargou, dans le gouvernorat de Siliana, à l'occasion de célébration de la fête nationale de l'arbre.

Lors de sa visite, le chef de l'Etat a planté plusieurs arbres sur des sites ravagés par les incendies de l'été dernier marqué par une vague de chaleur et des coupures d'eau dans plusieurs régions du pays.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le président Saïed a souligné que la justice établira les responsabilités, assurant qu'aucun auteur n'échappera à la reddition des comptes.

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Dans une vidéo publiée sur la page Facebook officielle de la présidence, le chef de l'Etat a exigé que l'on affronte « ces criminels et ennemis de la patrie » comme ils le méritent.

L'opération était planifiée, « de l'aveu de certains d'entre eux », a-t-il dit. Exécutants, commanditaires et bailleurs de fonds rendront des comptes.

Il a estimé que la persistance des pénuries d'eau, des incendies et de la hausse des prix traduit la volonté des relais de l'ancien système de reconquérir leur influence, soulignant que ces maigres tentatives ont buté contre la conscience des Tunisiens et leur perception lucide de la phase actuelle.

Le président de la République a en outre appelé les responsables en poste à se considérer comme des « soldats sur le front » au service des citoyens, réclamant un travail concret au-delà des études et statistiques.

Tout responsable doit servir le peuple, a-t-il ajouté, évoquant les martyrs qui se sont sacrifiés pour la Tunisie sans qu'on le leur demande.

Evoquant l'épopée du 8 novembre 1954, le président Saïed a rappelé que ce jour-là des Tunisiens venus de toutes les régions du pays se sont dressés unis face aux forces coloniales, livrant des combats héroïques gravés dans la mémoire nationale, notamment, sur les monts Arbata, Ichkeul, Hdaj et Malousi.

Le peuple qui a versé son sang pour se libérer poursuivra la bataille de libération nationale jusqu'à la concrétisation de ses aspirations légitimes, a-t-il déclaré.

Cap ensuite sur l'école primaire Sidi Ameur relevant de la délégation de Siliana-Sud, récemment sacrée « école distinguée » au niveau arabe.

Ses résultats, obtenus avec des moyens modestes, prouvent, selon le chef de l'Etat, que l'excellence ne se mesure pas à l'aune des ressources mais plutôt à la volonté, à la détermination et à la foi.

"La confiance en soi et la bonne exploitation des moyens ouvrent la voie à la créativité et au succès", a-t-il fait savoir

Face aux citoyens, le président Saïed a souligné que la bataille de libération nationale se poursuivra sans relâche, affirmant que "les arrangements" et "les échéances" fixés par ennemis de la patrie seront voués à un échec cinglant.

Il a en outre assuré que les actes de sabotage qui ont marqué des décennies finiront par s'effacer face à une nouvelle génération imprégnée des valeurs nationales et capable de construire le pays.

S'adressant aux lobbies suspects et aux relais du colonialisme, le président Saïed a dénoncé leurs maigres tentatives de semer le chaos et le désespoir en fomentant des crises, en paralysant les services et en se répartissant les rôles.

"La mémoire des Tunisiens n'oubliera pas ceux qui ont nui au pays", a-t-il prévenu, appelant à faire preuve de détermination face aux criminels qui visent l'Etat et la société.

Le pays est « un dépôt entre nos mains » qui ne sera pas livré à ceux qui l'ont incendié et ravagé durant des décennies, a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le président Saïed a plaidé pour l'exploitation touristique de la région dotée de sites naturels dont la grotte d'Aïn Dhahab et de milliers de monuments archéologiques, déplorant le manque d'infrastructures, de moyens logistiques et de circuits touristiques.

Le peuple tunisien est résolu à déjouer toute tentative d'entraver la marche du pays, a-t-il assuré, réitérant l'engagement à aller de l'avant sur la voie irréversible de la réforme.

"La décision est prise, l'histoire ne reculera plus jamais et nul ne trouvera de consolation à regretter le passé.", a-t-il encore martelé avant que de conclure que "quiconque attise les feux sera le premier à s'y brûler".