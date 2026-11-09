Madagascar: Salon des Deux Roues - Quatre jours de passion, de sensibilisation et de solidarité au Stade Barea

Du 26 au 29 novembre, le Stade Barea accueillera le Salon des Deux Roues 2026, un événement inédit organisé par NC Agency sous le parrainage du ministère des Transports et de la Météorologie. Quatre jours dédiés à l'univers de la moto.

À mi-chemin entre foire, festival et plateforme citoyenne, l'événement réunira les passionnés de deux-roues, des petites cylindrées aux motos les plus puissantes, dans un cadre pensé pour les amateurs et les professionnels.

Le salon répond à la hausse des accidents impliquant des motocyclistes. Chaque jour, des séances de sensibilisation et d'éducation routière seront assurées par le ministère afin d'encourager une conduite plus sûre.

Près de 100 stands rassembleront concessionnaires, vendeurs de motos d'occasion, équipementiers, auto-écoles, banques et prestataires. Un espace entièrement consacré à la mobilité à moto sera proposé aux visiteurs.

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Les exposants participeront à la Black Week Moto, organisée en écho à la période du Black Friday, avec des remises pouvant atteindre 50%.

Les passionnés de sensations fortes ne seront pas en reste. Une Test Arena permettra d'essayer différents modèles en toute sécurité. Des démonstrations de stunt, des shows de tuning et une exposition de motos préparées rythmeront également le programme du salon.

Un jury distinguera les plus belles réalisations, notamment les motos les mieux personnalisées et les équipements de protection les plus remarquables. Des parades avec la communauté Dago Grosaka sont aussi prévues.

L'ambiance festive sera assurée par des concerts open les jeudi et vendredi. Le dimanche, le groupe Hyphen se produira dans l'esprit Moto in Rock. Une tombola permettra de gagner un scooter et divers équipements de protection et accessoires moto grâce au billet d'entrée.

Mais, en marge de la passion mécanique et du spectacle, ce salon porte une forte dimension sociale. Les organisateurs ont choisi de reverser l'intégralité des recettes issues des billets d'entrée aux enfants vulnérables pris en charge au CHU Ambohimiandra. Une démarche solidaire qui donne à chaque visiteur l'occasion de contribuer à une action concrète en faveur de ceux qui en ont le plus besoin.