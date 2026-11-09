Tunisie: 100 mille dinars, cocaïne, cannabis, voitures saisies - Un entraîneur sportif et deux complices interpellés à Tunis

Trois personnes, dont un entraîneur sportif, ont été interpellées pour leur implication présumée dans un réseau de trafic de stupéfiants lié à un groupe de supporters d'un club sportif. Un quatrième suspect fait quant à lui l'objet d'un avis de recherche, selon une source bien informée auprès de l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP).

D'après la même source, les unités de la brigade des recherches et des investigations de la Garde nationale de Tunis, en coordination avec la deuxième brigade centrale de renseignement, sont parvenues à démanteler ce réseau à l'issue d'une opération de renseignement et de terrain. Cette intervention s'inscrit dans le cadre des efforts sécuritaires visant à lutter contre le fléau des drogues et à neutraliser les réseaux actifs dans leur promotion.

L'opération a également permis la saisie d'environ 100 grammes de cocaïne, d'une quantité de cannabis (Zatla), ainsi que d'une somme d'argent avoisinant les 100 000 dinars et de deux véhicules soupçonnés d'être utilisés pour les déplacements et les activités des membres du réseau.

Saisie par l'affaire, la permanence du Parquet a ordonné l'engagement des procédures légales nécessaires à l'encontre des suspects.