Tunisie: Fête de l'arbre - Tunisie Autoroutes prévoit la plantation de 100 mille arbustes

A l'occasion de la fête nationale de l'arbre, la Société Tunisie Autoroutes poursuit la mise en oeuvre de ses programmes dans la domaine de la préservation de l'environnement visant à développer et à entretenir les espaces verts, tout en renforçant le couvert végétal, et ce dans le cadre de son engagement en faveur des objectifs du « Pacte pour une Tunisie verte ».

Dans ce cadre, les opérations de plantation menées en coordination avec la Direction générale des forêts et les services régionaux concernés, conformément à la convention-cadre couvrant la période 2026-2030, ont pour but d'intensifier le couvert végétal le long du réseau autoroutier.

A cet effet, l'objectif fixé est de planter environ 100 mille arbres et arbustes dans le cadre du programme d'intervention pour la saison 2026-2027. Ce programme sera déployé dans dix districts, avec des opérations de plantation et des interventions adaptées aux spécificités techniques et climatiques de chaque région.