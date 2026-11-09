Tunisie: « Gazon rouge » de Essia Jaibi - Mode d'emploi pour faire pousser du théâtre... ou presque !

Et si le véritable sujet d'une pièce de théâtre n'était pas seulement ce qui se joue sur scène, mais tout ce qui menace d'empêcher sa naissance ? Avec « Gazon rouge », Essia Jaïbi ouvre une brèche entre fiction et réalité, pour explorer, avec une bonne dose d'autodérision, les turbulences humaines, intimes et professionnelles qui accompagnent la création.

Elle s'est débarrassée de tout : sa maison, sa voiture, ses meubles, son four et ses chiens. Il ne lui reste qu'un carré de gazon, sur un sol qui se dessèche. Huit mois plus tard, trois comédiennes débarquent. Quelque chose aurait dû avoir lieu. Mais rien ne s'est passé comme prévu.

« Dorra, Tu es sûre que ça va ? » La question pourrait sembler anodine. Elle devient pourtant le point de départ d'un univers où les certitudes vacillent, où les projets s'effritent et où la création théâtrale se révèle dans ce qu'elle a de plus imprévisible : une aventure humaine, traversée par les enthousiasmes, les épuisements, les tensions et les renoncements.

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Avec « Gazon rouge », Essia Jaïbi retrouve un territoire qu'elle connaît bien, mais qu'elle choisit cette fois d'explorer en exposant ses propres mécanismes. Elle aime bien dévoiler les coulisses, elle laisse toujours cette brèche ouverte sur l'arrière-boutique de la scène. Ce qui se passe derrière le rideau, les rapports entre les personnes, les états d'âme, les difficultés matérielles et les petites ou grandes crises qui jalonnent un processus de création deviennent ici matière théâtrale.

Le théâtre était son premier berceau, par la force des choses, comme une destinée, un choix, une identité, une seconde peau. Mais Essia Jaïbi n'est pas simplement la fille de... Elle est une metteuse en scène qui assume ses choix, son écriture scénique et surtout ce côté joueur qui caractérise son rapport au plateau. Elle ne cherche pas à maintenir le public à distance. Elle le fait entrer dans son arène, lui attribue une place et un rôle, celui d'un spectateur appelé à interagir, à prendre part à cette expérience où la frontière entre ce qui relève de la représentation et ce qui appartient au réel reste volontairement poreuse.

Dans cette pièce, la création n'est pas abordée sous le seul angle de la cogitation ou de l'écriture. C'est tout un processus de vie qui est mis à nu. Comment arrive-t-on à mener un projet à son terme ? Comment traverse-t-on les mois de création ? Que devient la liberté de parole lorsqu'elle se heurte aux contraintes du quotidien, à la pression sociale et familiale, à l'horloge biologique, aux ego, aux fragilités psychologiques et au manque de moyens? Autant de questions qui dépassent largement le cadre du travail artistique et viennent toucher à l'existence même des femmes qui créent.

La question féministe reste au coeur du projet. Non pas comme un discours plaqué, mais comme une réalité vécue, faite de négociations permanentes entre les aspirations individuelles et les injonctions extérieures. Il faut tenir, composer, convaincre, préserver son énergie, trouver sa place et continuer à avancer. Jusqu'à cette envie, parfois, de tout quitter : le pays, les amis, les projets, la famille, larguer les amarres, les attaches et se jeter dans le vide. Un départ sans un éventuel retour. Désespoir ou survie ? La question traverse les personnages et donne à leurs échanges une résonance qui dépasse la seule expérience du plateau.

Les trois comédiennes, Hela Ayed, Amira Kallel et Fatma Bououn, avec Sondos Belhassen -- dans le rôle de la metteuse en scène -- donnent corps à ces pensées, à ces existences et à ces aspirations. Elles ne sont pas simplement des personnages qui évoluent dans un décor. Elles deviennent les représentations de ces voix intérieures, de ces contradictions et de ces projections qui accompagnent les femmes dans leur rapport au travail, à la liberté et à elles-mêmes. Sur scène, le dispositif est volontairement dépouillé. Le gazon, le jet d'eau et le tuyau composent les couleurs d'un carré de jeu. Un espace à la fois dérisoire et symbolique, où la vie tente de reprendre ses droits sur un sol qui se dessèche. La présence d'une voix masculine vient, quant à elle, replacer les choses, ajuster les situations à sa manière et les tourner en dérision. Une intervention qui déplace les perspectives et introduit un autre regard dans cette mécanique déjà passablement bousculée.

Car l'autodérision est aussi au rendez-vous. Elle irrigue une écriture qui démystifie tout : le processus de création, les postures artistiques, les ambitions, les rapports humains et jusqu'à cette image parfois idéalisée de l'acte de créer. Rien n'est épargné, pas même les artistes elles-mêmes. Le rire ne vient pas effacer les difficultés ; il permet plutôt de les regarder autrement, de désamorcer les tensions et de mettre à distance ce qui, dans la réalité, peut devenir étouffant.

Les couleurs, après tout, sont aussi une affaire de perception. Le rouge du titre, le vert du gazon, la sécheresse du sol : autant de signes qui ne livrent pas une lecture univoque. Comme la vie d'une pièce, qui ne suit jamais exactement le chemin imaginé au départ.

Avec « Gazon rouge », Essia Jaïbi fait ainsi du théâtre un espace de dévoilement autant que de jeu. Un lieu où l'on parle de création en montrant ce qu'elle coûte, ce qu'elle engage et ce qu'elle remue. Derrière les personnages et les situations, se dessine une interrogation plus vaste : comment continuer à créer, à désirer et à exister librement lorsque tout, ou presque, semble conspirer à vous en détourner ? Et si le spectacle résidait aussi dans cette obstination à faire pousser quelque chose sur un sol qui se dessèche ?