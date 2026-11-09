Tunisie: Démarrage de la première plénière consacrée au projet de budget de l'Etat 2027

La première séance plénière conjointe des deux chambres parlementaires, consacrée à l'examen du projet de budget de l'État pour l'exercice 2027 a démarré lundi à 10h00.

Au cours de cette séance, il sera procédé à la présentation du projet de budget de l'État et de la Déclaration du gouvernement. Les travaux reprendront mardi 10 novembre. Du 10 au 25 novembre, les élus des deux chambres se pencheront sur l'examen des projets de budget des différentes missions et missions spéciales.

En prévision de ces échéances, les bureaux de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD) se sont réunis afin d'établir le calendrier des séances plénières et de fixer les modalités organisationnelles de leur déroulement. Ces dispositions portent notamment sur l'organisation des débats et la répartition du temps de parole accordé aux interventions des élus.

À noter que le projet de loi de finances pour l'exercice 2027 sera présenté et débattu lors d'une séance plénière conjointe à la fin du mois de novembre. Son adoption devra intervenir au plus tard le 10 décembre, conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution.

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Le gouvernement a soumis, le 15 octobre dernier, à l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), le projet de loi de finances et le projet de budget de l’État pour l'exercice 2027, ouvrant ainsi la voie à l'examen des principales orientations de la politique budgétaire et des équilibres financiers de l’État.

Dès lors, les commissions parlementaires compétentes ont entamé l'examen du projet, en se penchant sur les grands équilibres budgétaires et financiers.

D'après les données et les estimations figurant dans le projet de loi de finances pour 2027, le budget de l'État, en crédits de paiement, devrait s'établir à 68,895 milliards de dinars, contre 63,575 milliards de dinars prévus par la loi de finances 2026, soit une progression de 8,37%.

Les recettes budgétaires de l'État sont estimées à 54,280 milliards de dinars.

Selon la circulaire n°2, publiée en avril dernier par la cheffe du gouvernement et adressée aux ministres, aux secrétaires d'État, aux responsables des structures publiques, aux gouverneurs et aux chefs de programmes, l'élaboration du projet de budget de l'État pour 2027 s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du Plan de développement 2026-2030.