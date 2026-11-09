Tunisie: Incendies et coupures d'eau au pays - Kaïs Saïed dénonce des actes planifiés

Le président de la République, Kaïs Saïed, a affirmé que la concomitance des incendies survenus durant l'été et des perturbations de l'approvisionnement en eau en Tunisie ne relevait pas du hasard. En visite dimanche 8 novembre 2026 à Bargou, dans le gouvernorat de Siliana, à l'occasion de la Fête nationale de l'arbre, le chef de l'État a évoqué des actes qu'il considère comme planifiés et promis que les responsabilités seraient établies par la justice.

Incendies et coupures d'eau : Kaïs Saïed évoque des actes planifiés

Lors de son déplacement à Bargou, le président de la République a participé à une opération de reboisement dans des zones touchées par les incendies de l'été dernier, une période également marquée par de fortes chaleurs et des interruptions de l'approvisionnement en eau dans plusieurs régions tunisiennes. Selon un communiqué de la présidence de la République, Kaïs Saïed a estimé que la coïncidence entre ces événements n'était pas fortuite.

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Dans une vidéo diffusée sur la page Facebook officielle de la présidence, le chef de l'État a affirmé que ces actes avaient été planifiés, évoquant des aveux qui auraient été formulés par certaines personnes impliquées. Il a assuré que la justice déterminerait les responsabilités et que les exécutants, les commanditaires ainsi que les éventuels bailleurs de fonds devraient répondre de leurs actes. Le président a également appelé à faire face à ceux qu'il a qualifiés de « criminels et ennemis de la patrie ».

Pénuries d'eau, incendies et hausse des prix : des accusations contre l'ancien système

Abordant les difficultés rencontrées par les citoyens, notamment les pénuries d'eau et la hausse des prix, Kaïs Saïed a accusé certains réseaux liés à l'ancien système de chercher à retrouver leur influence en provoquant des crises.

Selon le chef de l'État, ces tentatives viseraient à perturber le fonctionnement des services publics et à alimenter un climat de désordre et de découragement. Il a toutefois estimé que ces manoeuvres se heurtaient à la vigilance des Tunisiens et à leur compréhension des enjeux actuels. Le président a réaffirmé sa détermination à poursuivre les réformes engagées, assurant que les tentatives de déstabilisation ne parviendraient pas à détourner le pays de sa trajectoire.

Un appel aux responsables publics à privilégier l'action

Au cours de cette visite, Kaïs Saïed a également adressé un message aux responsables de l'administration tunisienne. Il les a invités à se considérer comme des « soldats sur le front », dont la mission première consiste à servir les citoyens et à répondre concrètement à leurs préoccupations. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de dépasser les études, les statistiques et les constats pour privilégier des actions efficaces sur le terrain.

Il a rappelé que chaque responsable public devait placer l'intérêt général au coeur de son engagement. La bataille de libération nationale au coeur du discours présidentiel Évoquant les événements historiques du 8 novembre 1954, Kaïs Saïed a rendu hommage aux résistants tunisiens qui avaient affronté les forces coloniales. Il a notamment rappelé les combats menés dans les monts Arbata, Ichkeul, Hdaj et Malousi, soulignant l'unité des Tunisiens dans leur lutte pour l'indépendance.

Le président a établi un parallèle entre cette résistance historique et ce qu'il présente comme la poursuite de la bataille de libération nationale. Il a affirmé que cette démarche se poursuivrait jusqu'à la réalisation des aspirations du peuple tunisien.

À Siliana, Kaïs Saïed salue l'excellence de l'école primaire Sidi Ameur

Le déplacement présidentiel s'est poursuivi à l'école primaire Sidi Ameur, dans la délégation de Siliana-Sud, récemment distinguée à l'échelle arabe. Kaïs Saïed a salué les résultats obtenus par cet établissement malgré des ressources limitées. Selon lui, cette réussite démontre que l'excellence ne dépend pas uniquement des moyens matériels, mais aussi de la volonté, de la détermination et d'une utilisation judicieuse des ressources disponibles. Il a ainsi mis en avant le rôle de l'éducation, de la confiance en soi et de la créativité dans la construction de l'avenir du pays.

Bargou : un potentiel touristique encore insuffisamment exploité

Le président de la République s'est également intéressé aux perspectives de développement touristique de la région de Bargou. Il a souligné la richesse de son patrimoine naturel et archéologique, citant notamment la grotte d'Aïn Dhahab ainsi que les nombreux sites historiques de la région. Kaïs Saïed a regretté le manque d'infrastructures, de moyens logistiques et de circuits touristiques permettant de valoriser ces atouts.

Il a plaidé pour une meilleure exploitation de ce potentiel afin de favoriser le développement local et de créer de nouvelles perspectives économiques.

Kaïs Saïed réaffirme sa volonté de poursuivre les réformes

Au contact des citoyens, le chef de l'État a réitéré son engagement à poursuivre ce qu'il qualifie de bataille de libération nationale, dénonçant les tentatives de blocage et de déstabilisation qu'il attribue à certains groupes d'influence. Il a assuré que les générations futures contribueraient à dépasser les pratiques du passé et à construire une Tunisie fondée sur les valeurs nationales. Réaffirmant le caractère irréversible des réformes engagées, Kaïs Saïed a conclu son intervention par une mise en garde : « Quiconque attise les feux sera le premier à s'y brûler. »