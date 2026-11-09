Angola: La présidente de la Cour constitutionnelle angolaise à l'ouverture d'un congrès international sur l'accès à la justice au Brésil

8 Novembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La présidente de la Cour constitutionnelle angolaise, Laurinda Jacinto Prazeres, prendra part, lundi, à la cérémonie d'ouverture du IIIe Congrès international consacré aux défis contemporains et futurs de l'accès à la justice, qui se tiendra à Belém, au Brésil.

La magistrate effectue ce déplacement à l'invitation du président de la Cour suprême fédérale et du Conseil national de justice du Brésil, Luiz Edson Fachin, en vue d'intervenir lors de la séance inaugurale de cette rencontre internationale.

À cette occasion, Laurinda Jacinto Prazeres prononcera une conférence inaugurale sur le thème « Le rôle de la justice constitutionnelle dans les sociétés plurielles ».

Le congrès rassemble des représentants de plusieurs pays issus d'institutions chargées de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques publiques dans le domaine de la justice.

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Prévue sur deux jours, la rencontre réunit des magistrats, des personnels judiciaires, des membres du ministère public, des avocats, des universitaires ainsi que des représentants d'organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales.

Les travaux porteront notamment sur les défis de la justice constitutionnelle en matière de protection de la dignité humaine et des institutions démocratiques, la justice itinérante, l'égalité substantielle, la protection des groupes vulnérables, l'interculturalité et l'intégration de l'intelligence artificielle dans le système judiciaire.

En marge du congrès, la visite prévoit également de promouvoir le renforcement de la coopération institutionnelle entre la Cour constitutionnelle angolaise et les institutions judiciaires brésiliennes, notamment à travers le partage d'expériences, l'échange de connaissances et la formation spécialisée des cadres.

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