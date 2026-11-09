Angola: La vice-présidente de la République présidera la cérémonie centrale du 11 Novembre à Moxico

Luena — La vice-présidente de la République d'Angola, Esperança da Costa, présidera, mercredi 11 novembre, dans la province de Moxico, la cérémonie centrale marquant le 51e anniversaire de l'indépendance nationale.

Les festivités se dérouleront sous le thème « Unis pour une Angola démocratique, une et indivisible », conformément au programme officiel des célébrations.

L'agenda de la vice-présidente prévoit notamment des visites de plusieurs infrastructures à vocation sociale et économique dans la municipalité de Luena, notamment l'internat féminin Santa Isabel et le chantier de construction de l'Institut supérieur polytechnique de Moxico.

À cette occasion, Esperança da Costa s'enquerra de l'état d'avancement des travaux de cet établissement d'enseignement supérieur, dont le projet vise à renforcer les capacités de formation académique dans la région orientale du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le programme prévoit également une rencontre avec des femmes, dans l'auditorium du complexe touristique du Monument à la Paix, consacrée à un échange sur leurs principales préoccupations et leur contribution au développement de la province.

Le point d'orgue des célébrations sera la cérémonie politique centrale, qui commémorera la proclamation de l'indépendance nationale, le 11 novembre 1975, par le premier président angolais, António Agostinho Neto, à l'issue de plusieurs siècles de domination coloniale portugaise.

Cette commémoration constitue l'une des dates fondatrices de l'histoire contemporaine de l'Angola, consacrant l'accession du pays à la souveraineté nationale, au terme d'une longue lutte de libération menée par les mouvements nationalistes angolais.

Située dans l'est du pays, la province de Moxico a pour chef-lieu la ville de Luena. Elle s'étend sur une superficie d'environ 125 890 kilomètres carrés et compte une population estimée à 574 253 habitants.

La province compte douze municipalités : Alto Cuito, Camanongue, Cangamba, Cangumbe, Chiúme, Léua, Lucusse, Luena, Lumbala Nguimbo, Lutembo, Lutuai et Ninda.