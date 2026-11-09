Angola: Le MIREX plaide pour une gestion responsable et efficiente du patrimoine de l'État à l'étranger

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Administration, aux Finances et au Patrimoine du ministère des Relations extérieures (MIREX), José Paulino Cunha da Silva, a appelé, samedi, à la maîtrise des dépenses, à la préservation des ressources disponibles ainsi qu'à une gestion responsable du patrimoine de l'État angolais à l'étranger.

Selon une note des Services de communication institutionnelle et de presse de l'ambassade d'Angola à Cuba, cet appel a été lancé lors d'une rencontre avec les diplomates angolais en poste à La Havane.

À cette occasion, José Paulino Cunha da Silva a présenté les principales orientations stratégiques et les défis du département ministériel chargé de la conduite de la politique extérieure du pays.

Le responsable a préconisé une gestion transparente des biens publics, considérée comme un instrument essentiel de l'administration financière de l'État, en vue d'améliorer l'efficacité administrative et de garantir une utilisation durable des ressources disponibles.

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Il a également souligné l'importance d'une gestion administrative, patrimoniale et financière rigoureuse des missions diplomatiques, afin de préserver les deniers publics et de veiller à leur utilisation judicieuse.

Dans le cadre de sa visite, le secrétaire d'État a effectué une tournée des différentes installations de la mission diplomatique, afin d'évaluer leur état de conservation, notamment celui de l'ambassade, de la résidence officielle du chef de mission et de la Maison de la culture d'Angola.

José Paulino Cunha da Silva s'est également entretenu à huis clos avec la chargée d'affaires par intérim de l'ambassade d'Angola à Cuba, Iara Proença.

Le secrétaire d'État est arrivé vendredi à La Havane pour une visite de 72 heures à Cuba, au cours de laquelle il a eu un entretien de courtoisie avec la vice-ministre cubaine des Relations extérieures, Anayansi Rodríguez Camejo.

Les deux responsables ont notamment passé en revue l'état des relations entre l'Angola et Cuba ainsi que les perspectives de coopération bilatérale dans leurs différents domaines d'intérêt commun.

L'Angola et Cuba ont établi leurs relations diplomatiques le 15 novembre 1975, quatre jours après la proclamation de l'indépendance nationale angolaise.

En février 1976, les deux pays ont signé leur premier accord de coopération bilatérale dans le domaine de la santé, avant de conclure d'autres instruments de coopération couvrant plusieurs secteurs.

Au cours de plus de cinq décennies, le partenariat bilatéral s'est étendu à des domaines aussi variés que la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur, la formation des cadres, la défense, la culture, le sport, les transports, l'agriculture, le tourisme, l'industrie et le bâtiment et les travaux publics.

Dans le domaine de la formation, Cuba a accueilli des milliers d'étudiants angolais au sein de ses établissements d'enseignement supérieur et de ses académies spécialisées. Parallèlement, des professionnels cubains ont apporté leur concours à différents secteurs de la vie économique et sociale de l'Angola.