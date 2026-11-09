Angola: Le MAT présente à la CNE le bilan de l'actualisation du registre électoral officieux

Luanda — Le ministre de l'Administration du territoire, Daniel Félix Neto, présentera, lundi, à la Commission nationale électorale (CNE), un point de situation sur le processus d'actualisation du registre électoral officieux, dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2027.

Selon un communiqué de presse de la CNE, la rencontre se tiendra au siège de l'institution, dans l'immeuble Margaret Anstee, à Luanda, sous la présidence de son président, Manuel Pereira da Silva.

Cette réunion vise à dresser le bilan de la mise en oeuvre de l'opération d'enregistrement électoral officieux, lancée le 15 juin dernier et dont l'achèvement est prévu pour le 31 mars 2027. Le processus concerne les citoyens angolais majeurs résidant sur le territoire national et à l'étranger.

Coordonnée par le ministère de l'Administration du territoire (MAT), cette opération comprend l'actualisation des données personnelles des citoyens majeurs ainsi que la procédure de preuve de vie, en vue de maintenir une base de données actualisée à des fins électorales.

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L'opération devrait concerner environ 16,7 millions de citoyens. Les données recueillies permettront à la CNE de procéder à la cartographie des assemblées de vote et à l'élaboration des listes électorales en vue des élections générales de 2027.

Pour assurer le bon déroulement de cette opération, l'Exécutif prévoit le déploiement progressif de 634 Guichets uniques de service au public (BUAP) à travers le pays. Parmi ceux-ci, 254 sont prévus dans le cadre de la première phase, avec une répartition entre les 21 provinces.