Angola/Sud-Soudan: Football - Trois forfaits confirmés chez les Palancas Negras avant la double confrontation avec le Soudan du Sud

Luanda — La sélection nationale angolaise de football, les Palancas Negras, devra composer avec trois absences lors de sa double confrontation face au Soudan du Sud, comptant pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Selon la Fédération angolaise de football (FAF), trois joueurs initialement retenus par le sélectionneur national, Aliou Cissé, ne pourront finalement pas prendre part aux deux rencontres. Il s'agit de David Carmo, indisponible pour des raisons personnelles, ainsi que de Show et Zini, tous deux forfaits en raison de blessures.

Pour pallier l'absence de David Carmo, le technicien sénégalais a fait appel au défenseur central Cali, sociétaire du club portugais de Casa Pia, qui rejoint ainsi le groupe des joueurs convoqués.

À la faveur de ces ajustements, l'effectif est désormais composé de 26 joueurs. Les internationaux angolais sont attendus ce lundi à partir de 16 heures au stade du 22 de Junho, où une séance d'entraînement ouverte au public est prévue.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La liste des 26 joueurs convoqués

Gardiens de but : Neblú (Petro de Luanda), Hugo Marques (Petro de Luanda) et Rui (Interclube).

Défenseurs :

Tó Carneiro (FAR Rabat, Maroc), Buatu (Gil Vicente, Portugal), Jeovani Dianganga (EA Guingamp, France), Rúben (Petro de Luanda), Marsoni (FCV Dender EH, Belgique), Eddie Afonso (Petro de Luanda), Kinito (Petro de Luanda), Gaspar (Lecce, Italie), Pedro Bondo (Famalicão, Portugal) et Sandro Cruz (Slovan Bratislava, Slovaquie).

Milieux de terrain :

Keliano (Akhmat Grozny, Russie), Mário (Petro de Luanda), Fernandinho (1.º d'Agosto), Milson (Al Jazira, Émirats arabes unis), Maestro (Alanyaspor, Turquie) et Beni (Vitória de Guimarães, Portugal).

Attaquants :

Depú (Petro de Luanda), Zito Luvumbo (Mallorca, Espagne), Mabululu (Wiliete de Benguela), Miro (Dynamo Makhachkala, Russie), Chico Banza (Zamalek, Égypte) et Gilberto (Wiliete de Benguela).