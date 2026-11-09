Angola: Le pays et le Burkina Faso réaffirment leur engagement en faveur du renforcement de la coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et le Burkina Faso ont réaffirmé, vendredi, leur volonté de consolider leurs relations d'amitié et de coopération, notamment à travers le renforcement du dialogue politique et la concertation sur les grands enjeux auxquels le continent africain est confronté.

Cette position a été exprimée à Ouagadougou, lors d'une audience accordée par la ministre déléguée auprès du ministre burkinabè des Affaires étrangères, Bebgnasgnan Stella Eldine Kabré/Kaboré, à l'ambassadeur d'Angola au Burkina Faso, Oliveira Francisco Encoge.

Selon un communiqué de l'ambassade d'Angola au Burkina Faso, le diplomate angolais a, à cette occasion, remis un message du ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, à son homologue burkinabè, Karamoko Jean Marie Traoré, réaffirmant les liens d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent les deux pays.

Dans ce message, Luanda souligne la nécessité d'approfondir les relations bilatérales et de maintenir un dialogue permanent entre les deux États, en vue de dégager des intérêts communs et d'élargir les perspectives de coopération dans plusieurs secteurs.

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Le document met également l'accent sur l'importance de poursuivre les efforts conjoints en faveur de solutions africaines aux défis du continent, dans le respect de la souveraineté des États, des spécificités nationales ainsi que des principes de solidarité, d'égalité et de non-ingérence dans les affaires intérieures.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'Angola en faveur du renforcement de la coopération Sud-Sud, de la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique, ainsi que de la consolidation de partenariats fondés sur la confiance et le respect mutuel.

L'Angola et le Burkina Faso s'emploient depuis plusieurs années à dynamiser leurs relations diplomatiques et leur coopération, en privilégiant le dialogue politique, la concertation sur les questions africaines et l'identification de nouvelles opportunités de partenariat économique.

Cette dynamique a connu un nouvel élan avec l'accréditation de l'ambassadeur angolais Oliveira Francisco Encoge, qui a présenté, le 26 juin dernier, ses lettres de créance au président de la Transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, à Ouagadougou.

À cette occasion, le Chef de l'État burkinabè avait exprimé sa volonté de consolider les liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays, tout en saluant la désignation d'un représentant diplomatique angolais, résidant en Côte d'Ivoire et accrédité auprès du Burkina Faso en qualité d'ambassadeur non-résident.

Sur le plan politico-diplomatique, les deux pays entretiennent des consultations sur les questions régionales et continentales, dans un contexte marqué par les défis sécuritaires au Sahel, notamment la menace posée par les groupes terroristes et l'impératif de promouvoir la paix et la stabilité dans la région.

La coopération économique figure également parmi les axes prioritaires de rapprochement entre Luanda et Ouagadougou. Les perspectives portent notamment sur les possibilités d'investissement du secteur privé angolais dans les domaines de l'agriculture et des ressources minières, ainsi que sur le développement des échanges commerciaux bilatéraux.

Le Burkina Faso a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance pour les conditions d'accueil réservées à sa communauté établie en Angola, un aspect qui contribue également au renforcement des liens d'amitié et de solidarité entre les deux peuples.

Le rapprochement entre Luanda et Ouagadougou s'inscrit ainsi dans une dynamique plus large de diversification des partenariats africains et de promotion du dialogue, de la solidarité et de la coopération entre les États du continent.