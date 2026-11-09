Afrique: Éliminatoires de la CAN 2027 - Liste des Barea U23 - Entre attente et interrogations avant le choc face aux Bafana Bafana

À quelques jours de la double confrontation décisive contre l'Afrique du Sud dans le cadre des éliminatoires de la CAN U23 2027, l'attente reste entière autour de la liste officielle des Barea U23. Alors que le team manager et le sélectionneur Boualem Mankour ont déjà dévoilé un groupe de 23 joueurs, la Fédération malgache de football a indiqué que la sélection définitive ne sera rendue publique que ce lundi. Une situation qui suscite interrogations et débats, à l'heure où les jeunes Barea s'apprêtent à relever l'un des plus grands défis de leur campagne qualificative face aux Bafana Bafana.

Les Barea U23 entrent dans une phase décisive de leur parcours qualificatif pour la Coupe d'Afrique des nations U23 2027. Madagascar affrontera l'Afrique du Sud lors d'une double confrontation qui se disputera intégralement à Pretoria. Le match aller est programmé le 14 novembre au Lucas Moripe Stadium d'Atteridgeville, à 18 heures (heure malgache), tandis que le retour aura lieu le 17 novembre dans la même enceinte, à partir de 23 heures. Qualifiés directement pour le deuxième tour après le retrait des Comores, les protégés de Boualem Mankour n'ont désormais plus droit à l'erreur. À quelques jours du rendez-vous, le team manager Solonirina Raharijaona et le sélectionneur ont pourtant déjà divulgué une liste de 23 joueurs, alors que la Fédération malgache de football affirme qu'aucune liste officielle n'a encore été publiée. Une situation qui suscite de nombreuses interrogations parmi les observateurs et les supporters.

Selon cette liste provisoire, le groupe est composé de 14 joueurs issus du championnat local, sélectionnés après près d'un mois et demi de détection et de préparation. Ils seront épaulés par neuf expatriés évoluant en France, en Belgique, aux Émirats arabes unis et aux Seychelles. Dans les buts figurent Christopher Cladec-Laguesse (Estac Troyes, France) et Moro Jhonito (Babangy FC). En défense, Lucas Rakotozafy (Pau FC, France), Mandaniaina Rafelambolatiana (Elgeco Plus), Gaetan Rasolofoson (AS Sainte Anne), Donna Andoniaina (Mama FC), Saviola Rabenarisoa (Ajesaia), Larry Randrianasolo (Versailles FC, France) et Phugot Aininirina (TGBC) ont été retenus. Au milieu de terrain, Noah Grégoire (Voltigeurs Châteaubriant, France), Morgan Moasary (Colmar SR, France), Navalona Ramahazomanana (Rìmal Al-Sahra, Dubaï), Tanjonirina Rakotondrabe (Elgeco Plus), Ismael Rahanjason (FC Rouge), Tafita Rasoloniaina (TGBC) et Tafitasoa Ranivoarison (FC Rouge) composent l'entrejeu. L'attaque est confiée à Marco Raveloarison (Wagner FC), Liva Rakotonandrasana (CFFA), Christiano Razafimanana (CFFA), Maminiaina Notahianiavo (CFFA), Miranto Guerin (KRC Mechelen, Belgique), Danieldo Raharison (Viseu FC) et Ranaivoson Massinga (Bazar Brothers FC, Seychelles).

Si les joueurs locaux ont déjà disputé plusieurs matches amicaux sur le sol malgache, la véritable inconnue demeure la cohésion du groupe complet. Les expatriés ne rejoindront l'équipe qu'en Afrique du Sud, réduisant considérablement le temps de travail collectif. À l'approche du premier acte face aux Bafana Bafana, l'attente de l'annonce officielle de la FMF ne fait qu'alimenter les débats autour de la préparation et de la gestion de cette sélection U23. Une chose est sûre : sur le terrain, les jeunes Barea devront rapidement trouver leurs automatismes pour espérer franchir cet obstacle sud-africain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn