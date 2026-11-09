Togo: Un sommet climat dans l'ombre des énergies fossiles

La conférence de l'ONU sur le climat s'est ouverte lundi en Turquie avec un appel à l'urgence. La guerre en Iran, la flambée des énergies fossiles et l'essor de l'intelligence artificielle compliquent pourtant la tâche des négociateurs. Le Togo y défend ses propres revendications.

« L'urgence de ce moment doit nous pousser en avant », a lancé Simon Stiell, secrétaire exécutif de l'ONU Climat, en jugeant les progrès accomplis « loin d'être assez rapides ».

Le constat est sombre. Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), le monde est déjà en passe de dépasser le seuil de 1,5 °C de réchauffement fixé par l'accord de Paris. Porté par un puissant El Niño, 2026 devrait figurer parmi les quatre années les plus chaudes jamais enregistrées. Elle a été marquée par des canicules extrêmes en Europe de l'Ouest et par l'effondrement d'un glacier au Népal, qui a provoqué une crue meurtrière : plus de 1 450 morts et des milliers de disparus.

La présidence turque veut obtenir des pays un engagement à électrifier plus d'un tiers de l'économie mondiale d'ici 2035, contre environ un cinquième aujourd'hui. « Nous voulons que les gens ressentent les résultats des négociations climatiques dans leur vie quotidienne », a déclaré le président de la COP31, Murat Kurum.

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Mais les défenseurs du climat critiquent cet engagement, car il n'exige pas que l'électricité supplémentaire soit produite à partir de sources bas carbone.

Le retour en force des fossiles

La guerre en Iran, entrée dans son neuvième mois, a fortement perturbé le trafic pétrolier dans le détroit d'Ormuz et fait flamber les prix. Les États-Unis, absents des négociations pour la deuxième année consécutive, poussent à produire plus de pétrole, de gaz et de charbon. Plusieurs pays asiatiques, dont l'Inde et la Corée du Sud, ont aussi augmenté leur recours au charbon.

Pour Simon Stiell, les énergies renouvelables restent pourtant la meilleure réponse en matière de sécurité énergétique. L'essor de l'IA, gourmande en électricité, complique encore l'équation : la Turquie proposera une charte pour un développement durable de l'intelligence artificielle.

« L'accord de Paris fonctionne, mais nous devons aller plus vite », a résumé l'Australien Chris Bowen, qui préside les négociations.

Le Togo participe à la COP31 avec plusieurs demandes précises. Pays côtier menacé par l'érosion du littoral et exposé aux aléas climatiques, il plaide notamment pour un accès plus facile des pays africains aux financements climatiques, en particulier pour l'adaptation.