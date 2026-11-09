Madagascar: Musique électronique - Matteo sera de passage au pays

La scène électronique internationale s'apprête à poser ses valises à Madagascar. Durant ce mois de novembre 2026, Matteo, DJ, producteur et membre fondateur du collectif français Chinese Man, viendra à la rencontre du public malgache dans le cadre de Novembre Numérique.

Figure incontournable de la musique indépendante depuis plus de vingt ans, Chinese Man a construit sa réputation en brouillant les frontières entre hip-hop, électro, trip-hop, dub et sonorités du monde. Après avoir parcouru des centaines de scènes à travers la planète, Matteo incarne cette énergie créative qui a fait la renommée du collectif.

Son passage à Madagascar ne se limitera pas aux concerts. En partenariat avec l'Institut français de Madagascar (IFM), il animera également des masterclasses et des rencontres destinées aux DJs, producteurs et passionnés de musique électronique. Une occasion rare d'échanger avec un artiste dont l'expérience s'est forgée sur les plus grandes scènes internationales.

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Trois rendez-vous sont annoncés : le 14 novembre à Tamatave, le 17 novembre à Sainte-Marie et le 21 novembre à Antananarivo. La capitale accueillera notamment une soirée estampillée APPLAUSE, le concept imaginé par Matteo pour réunir les cultures club et faire dialoguer les esthétiques musicales dans un même élan festif. Sa venue promet en tout cas d'être l'un des temps forts de cette édition de Novembre Numérique.