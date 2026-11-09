Madagascar: Palais des Sports - Mage 4 à la hauteur, bon gré mal gré

9 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Maminirina Rado

Le groupe Mage 4 a bouclé son « Tour 2026 » avec un concert hier au Palais des Sports de Mahamasina. Si la puissance vocale et la communion avec le public fidèle étaient au rendez-vous, l'affluence est restée en deçà des attentes, contrastant avec les succès des éditions précédentes.

Quelque peu essoufflé, Mage 4 a enflammé le Palais des Sports de Mahamasina hier, avec ses luminaires et ses décors de scène. « Nous chanterons avec amour », annonce Toky Anthonio Fanantenantsoa, l'actuel chanteur du groupe, avant de se lancer dans la deuxième chanson du set, « Raha toa ka ». Les deux gradins avaient du mal à se remplir, avec des grappes de dizaines de chaises vides. L'espace laissé au fond de la fosse laissait largement passer les courants d'air. Comme d'habitude, il fallait vérifier la file d'attente au portail du stadium, histoire de voir s'il y avait des centaines de retardataires. Mais il n'y avait presque personne. Le verdict est tombé : Mage 4 n'a pas rempli le Palais des Sports cette année. Pourtant, ce spectacle d'hier aurait dû être l'apothéose. Une prouesse qui aurait pu être à sa portée, au vu de l'exploit logique de 2022 et 2023, à l'ère Ken.

En 2024 également, le rock band a rempli comme il faut les 6 000 places du « Palais ». « Regardez ce parking intérieur qui n'est pas submergé, loin des événements des grands jours », constate Tefiarison Heriniaina, un chauffeur venu déposer un couple s'engouffrant par l'entrée à gauche de la scène. Bref, pas de quoi non plus crier au fiasco. Mage 4 reste Mage 4. Et sa musique claque et sonne toujours avec cette puissance polyphonique. Fait marquant : trois choristes étaient présents pour appuyer le chanteur, tandis que les autres musiciens et « Lita », le membre fondateur, s'adonnaient aussi à l'exercice. Les titres s'enchaînent alors : un émouvant « Ampy izay » et une fiévreuse « Aza hitserana » ont renversé le Palais des Sports, effaçant un instant la sensation des chaises vides. La connexion entre le rock band et ses milliers de fans est à son comble. Avec ce concert « Hatramin'ny farany », en guise de clôture du Tour 2026 qui l'a mené jusqu'en Europe, la boucle est bouclée.

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