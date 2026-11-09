Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

Pologne, 14e journée, 1re division

Le Gornik Zabrze prend l'ascendant dans les ultimes minutes face à Wieczysta Cracovie (2-1). Entré à la 84e, Yvan Ikia Dimi a vu sa reprise reflexe à bout portant repoussée à la 95e.

Pologne, 15e journée, 3e division

Le Stal Wola chute à Gora (1-2). Sans Gédéon Nongo, sélectionné avec les U23 du Congo pour la double confrontation face à l'Angola.

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Roumanie, 15e journée, 1re division

Arges bat le Dinamo Bucarest 2-1. Sans Gabriel Charpentier, absent du groupe.

Slovénie, 15e journée, 1re division

Koper est tenu en échec par Mura (1-1). Titulaire, Simon Nsana a été remplacé à la pause.

Suède, 28e journée, 1re division

Vasteras rapporte un point d'Orgryte (0-0). Titulaire, Bonaventure Lendambi a été remplacé à la 82e.

Suisse, 13e journée, 1re division

Lausanne prend un point chez les Grasshoppers de Zurich (1-1). Avec Morgan Poaty titulaire à son poste de latéral gauche.

Sans Bradley Mazikou, suspendu pour cumul d'avertissements, le Servette est contraint au nul par le FC Zurich (0-0).

Suisse, 13e journée, 2e division

Aarau est giflé à domicile par Wil (0-3). Titulaire, Alexis Beka Beka a été remplacé à la 60e, à 0-2.

Suisse, 15e journée, 3e division

Le FC Bulle corrige la réserve du FC Zurich (3-0). Entré à la pause, Exaucé Mafoumbi a ouvert le score à la 67e.

Biel-Bienne dispose de Kreuzelingen (3-1). Guelor Samba a joué toute la rencontre, contrairement à son frère Trésor, absent du groupe.