Congo-Brazzaville: Journée nationale de l'arbre - Moutamba n'est pas resté en marge de la 40e édition

A l'initiative du sous-préfet de Moutamba, dans le département du Niari, Justin Missié, des plants ont été mis sous terre, le 6 novembre, au collège Tsimba de la localité.

La tradition a été respectée à Moutamba, à l'occasion de la célébration de la 40e Journée nationale de l'arbre. Accompagné des corps constitués et des élèves, le sous-préfet de Moutamba a accompli son devoir civique en plantant un arbre. « Nous avons obéi aux instructions du chef de l'État en plantant des arbres au stade du collège de Tsimba », a déclaré, Justin Missié en substance.

A l'heure où les changements climatiques sont devenus un enjeu mondial, planter un arbre de son choix pour protéger l'environnement n'est plus un simple acte, mais un impératif. En instituant la Journée nationale de l'arbre depuis 1984, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, avait bien perçu le danger depuis des décennies.

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La particularité d la 40e édition est qu'elle a coïncidé avec le lancement de la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement. Invitant à inverser la tendance à détruire les forêts pour renforcer le couvert forestier, Denis Sassou N'Guesso a déclaré que la date du 6 novembre 2026 marque " le point de départ d'une mobilisation nationale et internationale en faveur de la forêt".