Congo-Brazzaville: Assainissement - Djambala à l'honneur à l'occasion du premier samedi du mois de novembre

Accompagné de son collègue en charge de la Réforme de l'Etat, Luc-Joseph Okio, le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a présidé le 7 novembre, à Djambala, dans le département des Plateaux, les activités liées au premier samedi du mois dédié à la salubrité en République du Congo.

Les habitants de Djambala ont massivement répondu présent, le 7 novembre, pour assainir les édifices publics et les grandes artères de leur commune. Machette et pelle en main, les Luc-Joseph Okio et Juste Désiré Mondelé étaient sur le terrain aux côtés du préfet du département des Plateaux, Félix Adjoui Obié, pour rendre salubres certains espaces publics. De l'hôpital général de Djambala en chantier au siège du Conseil départemental des Plateaux et au Centre de santé intégré (CSI) de Djambala 1, les deux ministres ont eu un seul mot d'ordre : nettoyer, désherber, assainir et peindre.

« Vous savez, la République, elle est une et indivisible, l'arrière-pays produit des modèles à dupliquer dans les grandes villes. Il est de notre devoir de venir les appuyer, les exalter et de saluer le travail citoyen qui est fait.

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Il était aussi de notre devoir de rappeler que ce chantier doit rester propre, et je suis content que le message est passé et que ce lieu a été assaini et le sera régulièrement », s'est réjoui le ministre en charge de l'Assainissement après avoir rendu propre l'hôpital général de Djambala.

Au siège du Conseil départemental et au CSI de Djambala 1, les deux membres du gouvernement et leur suite ont peint les murs des bâtiments des deux structures. A travers cette initiative, l'exécutif veut montrer à la population que l'assainissement n'est pas seulement une affaire de l'Etat ou des autorités, mais celle tout le monde. « L'assainissement, ce n'est pas seulement enlever les ordures.

L'assainissement, c'est vraiment holistique. Ces bâtiments entretiennent des vies et donnent aussi un visage plus souriant en rassurant la population. Donc là, c'est un coup de peinture, mais la peinture va être faite pour que cela rentre aussi dans un cadre global », a laissé entendre Juste Désiré Mondelé.