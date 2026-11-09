Congo-Brazzaville: Agriculture - La ZAP de Mbinda désormais inaugurée

Le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Paul Valentin Ngobo, a récemment inauguré la Zone agricole protégée (ZAP) de Mbinda, dans le département du Niari, en présence du député de cette circonscription électorale unique, Pierre Mouandza.

Implantée à environ 6 km de la communauté urbaine de Mbinda, la ZAP de la localité compte en son sein dix groupements agricoles qui y cultivent, entre autres, du manioc, de l'arachide et des safous. « La ZAP aujourd'hui est le fruit de la politique du chef de l'Etat. Depuis son implantation dans notre circonscription électorale, le ministre n'est jamais venu pour l'inauguration, pour montrer à la population que le gouvernement était fortement attaché à cette opération.

Les producteurs commençaient à se lasser, à se décourager et même nous les autorités, on n'arrivait plus à faire passer le message, parce que la population n'y croyait plus », a témoigné Pierre Mouandza.

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La visite du ministre de l'Agriculture et de l'Elevage dans cette localité frontalière du Gabon est un signé d'encouragement à la population afin qu'elle continue à travailler pour augmenter la production agricole. « Mbinda est un district frontalier avec le Gabon, sa production permettra à ce que nous vendions même notre produit jusqu'au pays voisin. Donc, cette ZAP pour moi, en tant qu'élu de Mbinda, représente un élément très important et très capital. Elle va permettre à la population non seulement de consommer mais aussi de vendre les produits à l'extérieur du pays. C'est ce qui fera que nous nous impliquions davantage pour que cette ZAP puisse aller de l'avant », s'est engagé l'élu de Mbinda.

Pour la concrétisation de la noble ambition, l'État prend en charge le labour mécanisé avec des tracteurs, la fourniture de semences, de fertilisants, de boutures, y compris l'encadrement technique permanent. Des actions fortement saluées par les producteurs agricoles. « Au nom de la ZAP de Mbinda, je vous certifie et vous assure que vous ne serez jamais déçus.

La preuve, nous avons commencé sans moyens, sans ces outils, mais puisque nous les avons reçus, soyez en sûrs que la production sera augmentée. Merci beaucoup, nous saurons comment en faire bon usage », a promis le responsable de la ZAP de Mbinda, Marcel Bakota.

Valoriser les excédents de production sur les marchés

L'administrateur maire de la communauté urbaine de Mbinda, Martin Elenga, de son côté, a salué le management de Paul Valentin Ngobo à la tête du ministère de l'Agriculture. Ce qui inspire, a-t-il dit, admiration, respect et confiance. « En fondant votre action sur la valorisation de la terre, vous faites oeuvre utile, car la terre ne trahit jamais. Votre vision place le producteur local au centre de cette activité essentielle qui nourrit des milliers de Congolais. Il s'agit donc de booster le potentiel agricole, d'accroître la productivité », a-t-il indiqué, au nom du sous-préfet de Mbinda empêché.

Inaugurant officiellement cette ZAP, le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage a déclaré que Mbinda est une porte d'entrée stratégique du Congo et son avenir s'écrit désormais au présent. Selon Paul Valentin Ngobo, si l'histoire industrielle a tourné une page, la richesse la plus sûre, la plus fidèle de Mbinda est toujours là. Il s'agit notamment de la fertilité exceptionnelle de ses terres forestières et savanicoles. « Pendant trop longtemps, on a parlé de Mbinda au passé. On a évoqué avec nostalgie les grandes heures du chemin de fer, du téléphérique et de l'exploitation du manganèse.

Lorsque ces activités se sont arrêtées, beaucoup ont cru que le destin économique de Mbinda s'était arrêté avec elles, laissant nos jeunes dans le doute et nos familles face au défi de l'enclavement. Aujourd'hui, à travers la mise en oeuvre de ce programme, impulsé par son excellence, monsieur le président de la République, nous venons dire haut et fort, Mbinda n'est pas le bout du chemin », a-t-il affirmé, estimant que la création de cette ZAP est une réponse concrète aux doléances portées par le député de Mbinda à l'hémicycle.

Au regard de la position géographique de cette sous-préfecture, l'ambition du gouvernement, à travers cette ZAP, est, a-t-il dit, de poser des bases solides pour renforcer durablement l'autonomie alimentaire du district et valoriser les excédents de production sur les marchés locaux et frontaliers. C'est ainsi qu'il a demandé aux groupements bénéficiaires de sortir de l'agriculture de survie pour entrer dans l'agriculture qui enrichit son producteur.

S'adressant à la jeunesse de Mbinda, le ministre a indiqué que la terre moderne, mécanisée et organisée en coopérative, n'est pas un métier du passé, mais une véritable entreprise. « Appropriez-vous cette ZAP. Plus nous produirons de tonnes ici à Mbinda, en synergie d'ailleurs avec la ZAP voisine de Mayoko, plus nous accélérerons la réhabilitation de nos pistes agricoles et le désenclavement logistique de nos axes routiers et ferroviaires », a conclu Paul Valentin Ngobo, remettant du matériel aratoire aux différentes coopératives.