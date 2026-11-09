Congo-Brazzaville: Département des Plateaux - Plus d'un milliard FCFA pour la réhabilitation de la route Akou-Mbon

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a lancé le 7 novembre les travaux de réhabilitation de la route Akou-Mbon, dans le département des Plateaux, dont le coût est évalué à 1 281 121 461 FCFA.

La réhabilitation de la route Akou-Mbon, longue de 69 km, traduit l'engagement du gouvernement à connecter les villes et villages du pays, tout en mettant un terme au calvaire que les habitants de Mbon vivent au quotidien.

Une fois réhabilité, ce tronçon va transformer la mobilité et relancer l'économie locale. La durée des travaux est fixée à six mois. « La réhabilitation de cette route permettra notamment d'améliorer l'accès au marché, aux structures scolaires et de santé, de réduire les coûts de transport et les temps de rejet, de stimuler les échanges commerciaux et la dynamique économique locale », a indiqué le directeur général de l'Entretien routier, Francis Landry Ngueloundou.

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Autorités locales, parlementaires, partis de la majorité présidentielle et population ont tous marqué leur adhésion à cette initiative salvatrice. « Nous sommes les plus heureux, nous avons beaucoup attendu ce moment, parce que notre demande date déjà de plusieurs décennies et aujourd'hui elle se matérialise. J'ai toujours dit aux habitants de Mbon que le président de la République quand il promet, il finit par réaliser. Et aujourd'hui le concret est là », s'est réjoui le député de la circonscription électorale unique de Mbon, Alphonse Gantselé.

La fin de ces travaux est attendue par les bénéficiaires qui y voient une occasion pour écouler leurs marchandises vers les grands centres urbains. « Lorsqu'on parle du foufou de Djambala, en réalité ce foufou provient de Mbon. Malheureusement, ce foufou est voué à la consommation locale au même titre que la pomme de terre. Les safous tombent seuls et pourrissent par manque de moyens de communication, je crois que cette voie va désenclaver non seulement le district mais aussi les mentalités », espère le conseiller départemental des Plateaux, élu à Mbon, Armand Saturnin Étoua.

De leur côté, les sages de la localité ont profité de cette occasion pour soumettre au ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier d'autres doléances majeures, notamment le manque de l'eau potable et de l'électricité.

Accompagné de son collègue Luc Joseph Okio, natif de Djambala, le ministre Juste Désiré Mondelé s'est engagé à transmettre les doléances de la population à qui de droit. « C'est grâce au président de la République que ces travaux vont se réaliser et je peux vous garantir que les délais seront respectés ainsi que les normes. Considérez que les autres doléances que vous avez formulées ici, vous avez parlé de l'électricité et de l'eau, vont être présentées sans rien changer à son excellence monsieur le président de la République, chef de l'état. De même ce précieux cadeau que vous lui avez donné et le courrier, votre humble serviteur que je suis, fera en sorte que ce colis arrive aussi tel que vous l'avez remis au chef de l'Etat », a-t-il assuré.