Madagascar: Ambohidrapeto - Un sexagénaire assassiné pour échapper au remboursement d'une dette

Quatre personnes ont été arrêtées par les gendarmes dans le cadre du meurtre d'un homme de 60 ans, dont le corps avait été découvert au bord d'une route à Avaratsena, dans la commune d'Ambohidrapeto, district d'Antananarivo Atsimondrano. La victime aurait été tuée par des personnes auxquelles elle avait prêté de l'argent, afin que celles-ci échappent au remboursement de cette dette.

L'affaire remonte au 19 septembre 2026. Vers 6 heures du matin, le corps sans vie de Ramanantsoa Jean, âgé de 60 ans, a été découvert au bord d'une route à Avaratsena. La victime était allongée sur le dos, vêtue d'un pantalon en jean bleu et d'un sous-vêtement blanc, sans chaussures ni couvre-chef. Des blessures à la tête et au dos ont été constatées. Selon les premières constatations médicales, l'homme aurait été victime d'un homicide, probablement commis vers 2 heures du matin. Les investigations menées par les gendarmes de la brigade territoriale d'Itaosy ont progressivement permis de remonter jusqu'à plusieurs personnes avec lesquelles le sexagénaire avait été en contact avant sa mort.

L'exploitation des données téléphoniques a notamment orienté les enquêteurs vers une femme prénommée Avotra, dont le numéro figurait parmi les contacts fréquents de la victime. Une perquisition effectuée à son domicile le 28 octobre dernier, sur autorisation judiciaire, a permis de découvrir plusieurs objets appartenant au défunt. Les gendarmes ont notamment saisi 25 morceaux de chèques, un chèque portant un montant, quatre cartes bancaires ainsi qu'une carte nationale d'identité, tous au nom de Ramanantsoa Jean. Un sac à dos appartenant également à la victime a été retrouvé sur place.

Meurtre sur fond de dette

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Confrontée aux éléments recueillis, la première suspecte interpellée serait passée aux aveux. Elle aurait reconnu sa participation au meurtre et dénoncé deux autres individus, identifiés comme Martial et Ndrasana. Au total, quatre personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire. Trois sont soupçonnées d'avoir participé directement à l'homicide, tandis que la quatrième, propriétaire des lieux, aurait mis sa maison à disposition pour commettre le crime et dissimuler le corps avant son abandon. D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime aurait prêté de l'argent aux personnes mises en cause. À l'approche de l'échéance du remboursement, ces dernières auraient décidé de la supprimer afin de se soustraire à leur dette et de s'emparer de son argent.

Le 18 septembre, vers 15 heures, Ramanantsoa Jean se serait rendu, comme à son habitude, au domicile de Avotra. Il aurait alors été tué à l'intérieur de la maison, où se trouvaient déjà les autres personnes impliquées. Son corps aurait ensuite été dissimulé dans un local commercial avant d'être transporté et abandonné au bord de la route, dans la nuit du 18 au 19 septembre, vers 3 heures du matin. Après les faits, l'un des suspects, Ndrasana, aurait pris la fuite en direction de Fianarantsoa. Il a finalement été localisé et arrêté à Belanitra, dans la commune de Sahanivotry, district d'Antsirabe, grâce à la collaboration entre les unités de gendarmerie d'Itaosy et d'Antsirabe.

Placés en garde à vue à la brigade territoriale d'Itaosy, les quatre suspects seront présentés devant la Justice.