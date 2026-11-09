Tunisie: Economie circulaire - Jusqu'à 30 % de matériaux recyclés prévus dans les futurs projets routiers

Tunis — La Tunisie s'oriente vers l'intégration des matériaux issus du recyclage des déchets de démolition et de construction dans ses futurs projets routiers, avec des proportions pouvant atteindre 20 à 30 %, dans le cadre d'une démarche visant à développer l'économie circulaire et à réduire la pression sur les ressources naturelles.

Cette orientation, annoncée par la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, lors de la présentation du projet de budget de l'État pour 2027, fait suite à une expérimentation menée sur un tronçon de la route nationale RN3 à Ben Arous, ouvert à la circulation en octobre dernier.

"L'utilisation de matériaux issus du recyclage de ces déchets, à hauteur de 20 à 30 %, sera intégrée dans les cahiers des charges des projets routiers", a indiqué Sarra Zaâfrani Zenzri, lundi.

La valorisation des déchets de démolition en Tunisie s'inscrit dans le cadre du projet méditerranéen RE-MED "Application de l'innovation pour le développement de l'économie circulaire pour une construction durable en Méditerranée", lancé en octobre 2020 et financé par l'Union européenne.

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Coordonné par le Centre français d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), ce projet associe neuf partenaires de Tunisie, de France, d'Italie et du Liban. Il vise à développer des technologies permettant de transformer les déchets de construction et de démolition en matériaux réutilisables dans la construction et l'entretien des routes, tout en favorisant l'émergence d'une nouvelle filière de recyclage.

En Tunisie, le projet a permis d'aménager une route expérimentale de 1,2 kilomètre sur la RN3, à Ben Arous (Banlieue sud de Tunis), afin de tester différentes compositions de matériaux recyclés et d'évaluer leur résistance et leur durabilité. Ce tronçon a été choisi compte tenu de l'importance de son trafic, avec près de 150 000 véhicules par jour, dont une proportion importante de poids lourds. Cette fréquentation offre des conditions réelles d'exploitation pour mesurer le comportement des matériaux et leur capacité à supporter des charges importantes, selon les promoteurs du projet.

L'objectif du projet est de vérifier que les matériaux recyclés répondent aux mêmes exigences de qualité, de sécurité et de résistance que les matériaux classiques, avant d'envisager leur utilisation à plus grande échelle.