Madagascar: Ambolokandrina - Un livreur de pain retrouvé mort, la gorge profondément entaillée

Le corps sans vie d'un jeune homme a été découvert dans la soirée du 7 novembre 2026 à Ambolokandrina, dans le deuxième arrondissement de la commune urbaine d'Antananarivo, non loin de l'église « Vahao ny Oloko ». La victime présentait une profonde blessure au niveau du cou, laissant suspecter l'utilisation d'une arme blanche. Il était environ 21 heures lorsqu'un appel a alerté les policiers du commissariat du deuxième arrondissement de la Sécurité publique à Ambohijatovo sur la présence d'une personne étendue au sol dans une ruelle du quartier. Dépêchés sur place, les policiers ont découvert un jeune homme gisant dans une mare de sang. Des traces de sang étaient notamment visibles au niveau de la tête et du cou. Il avait déjà succombé à ses blessures à l'arrivée des forces de l'ordre. L'examen externe du corps a permis de constater une profonde entaille à la gorge, qui pourrait avoir été provoquée par un objet tranchant, notamment un couteau.

Violente altercation

D'après les témoignages recueillis auprès des riverains, une violente altercation aurait éclaté vers 20h30 dans une ruelle située à proximité d'une habitation. Les occupants de cette maison auraient notamment entendu une personne lancer cette phrase : « Pourquoi as-tu utilisé le couteau au lieu de sortir le pistolet ? » Selon les informations recueillies, environ trois individus auraient été impliqués dans cette dispute. Pour l'heure, le déroulement exact des faits et leur origine demeurent inconnus. Les enquêteurs n'écartent aucune piste, notamment celle d'une tentative de vol ayant dégénéré en homicide ou celle d'un meurtre prémédité. Un téléphone portable à touches, de marque Fylme, appartenant à la victime, a été retrouvé sur les lieux. Un collègue du défunt, âgé de 26 ans et travaillant également comme livreur de pain, s'est présenté sur place.

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Il a identifié la victime, qui exerçait le même métier et résidait à Ampahateza, non loin du terminus de la ligne 156. La brigade criminelle a été chargée de l'enquête afin de déterminer les circonstances de cette mort violente et d'identifier les éventuels auteurs.