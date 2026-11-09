Madagascar: Volley - Coupe de Madagascar U23 - GNVB réalise un doublé de prestige à Antsirabe

9 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)

La Coupe de Madagascar U23 de volleyball a livré son verdict samedi à Antsirabe, au terme d'une semaine de compétition intense ayant réuni neuf équipes masculines et six formations féminines. La Gendarmerie Nationale Volleyball (GNVB) a marqué cette édition de son empreinte en réalisant un remarquable doublé chez les garçons et les filles.

La finale masculine a offert un spectacle haletant entre le GNVB et l'Akany Sambatra Itaosy (ASI). Les volleyeurs d'Itaosy ont pourtant pris les commandes de la rencontre en remportant les deux premières manches (25-17, 25-17), mettant les gendarmes dos au mur. Mais ces derniers ont fait preuve d'un mental remarquable pour revenir dans le match grâce à deux sets remportés sur les scores de 27-25 et 25-16. Poussées jusqu'au tie-break, les deux équipes se sont livré une bataille acharnée avant de voir le GNVB arracher la victoire (16-14) et le titre national. Dans le match pour la troisième place, le Cosfa a pris le meilleur sur Nadjy VB en quatre sets (25-23, 22-25, 25-17, 25-19).

Chez les dames, le GNVB n'a laissé aucune chance à l'ASI. Solides et appliquées, les Gendarmes se sont imposées en trois manches (25-20, 31-29, 25-21) pour compléter le doublé du club. La troisième place est revenue à Stef'Auto, vainqueur sans trembler d'AGIR par trois sets à zéro (25-16, 25-21, 25-09). Avec ces deux sacres, le GNVB confirme la qualité de sa relève et s'affirme comme l'une des références du volleyball malgache chez les jeunes.

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