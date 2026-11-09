Les jeunes socialistes africains se sont retrouvés dans la capitale congolaise pour le Comité Afrique de l'Union internationale de la jeunesse socialiste. Leur mot d'ordre : « Construire ensemble l'avenir de la jeunesse socialiste africaine : défendre la démocratie et renforcer la solidarité ».

La Jeunesse Ittihadie y avait dépêché le Dr Taha Safi-Eddine, membre du Bureau national et de la Commission des relations étrangères. En plénière comme en atelier, il a exposé la ligne de la jeunesse de l'Union socialiste des forces populaires sur les dossiers qui pèsent sur le continent : démocratie et libertés, place des jeunes dans la décision, prévention des conflits, emploi, justice sociale.

Taha Safi-Eddine a présenté l'expérience marocaine comme un chemin de développement qui allie stabilité des institutions et volonté de réforme. Il a cité trois chantiers. D'abord la généralisation de la protection sociale, réponse concrète à l'exigence de justice que portent les jeunes socialistes du continent. Ensuite la régionalisation avancée, qui rapproche la décision publique des citoyens et des territoires. Enfin la coopération Sud-Sud, constante de la politique africaine du Royaume depuis son retour à l'Union africaine, prolongée par l'Initiative atlantique, qui offre aux pays du Sahel une ouverture sur l'océan.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À ses yeux, la stabilité du Maroc et la continuité de ses réformes ne profitent pas qu'au Maroc. Elles inspirent une Afrique qui veut rester maîtresse de son destin.

Le représentant ittihadi a aussi saisi cette tribune continentale pour rappeler la position du Maroc sur le Sahara. L'initiative marocaine d'autonomie, a-t-il soutenu, offre une solution réaliste et durable, appuyée par un nombre croissant de partenaires internationaux. Il a également mis en avant le développement des provinces du Sud du Maroc, qui voient s'enchaîner infrastructures et projets économiques, au bénéfice direct de leurs populations.

Il a ajouté un principe qu'il dit partagé : sans respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, il n'y a ni paix ni stabilité en Afrique. La Jeunesse Ittihadie l'applique au Maroc comme à chaque pays du continent.

Le moment fort est venu de la lecture officielle de la « Déclaration de Kinshasa », confiée à Taha Safi-Eddine. Le texte affirme la solidarité des jeunesses socialistes africaines avec le peuple congolais. Il réclame la cessation des hostilités dans l'Est du pays, la protection des civils et une issue politique durable dans la région des Grands Lacs. Il réaffirme l'attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Il dénonce enfin le pillage des ressources naturelles, qui nourrit les conflits.

En portant ce texte, la Jeunesse Ittihadie a tenu une ligne sans fausse note : ce qu'elle défend pour l'unité du Royaume, elle le défend pour toutes les nations africaines. En marge des travaux, des rencontres bilatérales ont resserré des liens fraternels et ouvert de nouvelles pistes de coopération.

Cette présence à Kinshasa fait suite à celles de Beyrouth, au Comité méditerranéen de l'IUSY, et d'Amman, à l'Alliance des partis sociaux-démocrates du monde arabe. Elle confirme l'activité internationale de la Jeunesse Ittihadie, sa place dans la défense des causes nationales au sein des espaces progressistes, et son attachement à la justice, à la liberté et à la solidarité entre les peuples.