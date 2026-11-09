Maroc: Botola Pro D1 - Le Kawkab Marrakech et le COD Meknès poursuivent leur cavalier seul en tête

Le Kawkab de Marrakech et le COD Meknès continuent d'imprimer un tempo d'enfer au sommet de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, au terme d'une 7e journée marquée par l'ascension fulgurante du Raja de Casablanca et le regroupement d'un peloton de poursuivants particulièrement dense.

Respectivement leader (13 pts) et dauphin (11 pts) à l'entame de ce round, le Kawkab Marrakech et le COD Meknès n'ont rien cédé de leur superbe.

Les Marrakchis ont conforté leur statut de meneurs (1er, 16 pts) en s'adjugeant le choc de la journée face au Wydad de Casablanca (2-1). Dans le sillage immédiat de la formation ocre, le club ismaélien s'est également offert un précieux succès en déplacement sur la pelouse du Moghreb de Tétouan (1-0), consolidant ainsi son 2e rang avec 14 unités.

Derrière ce duo de tête inséparable, la redistribution des cartes a profité en premier lieu au Raja de Casablanca. Longtemps englués à la 13e place (6 pts), les Verts ont réalisé le bond spectaculaire en venant à bout de l'Ittihad de Tanger (2-0), s'emparant d'une nette 3e place avec 12 unités.

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Au pied du podium s'installe un trio au coude-à-coude avec 11 points: L'AS FAR, qui a disposé avec autorité du Difaâ d'El Jadida (3-1) pour grimper au 4e rang (avec un match en moins), rejoint le Wydad de Casablanca, freiné à Marrakech, ainsi que le Maghreb de Fès, auteur d'une bonne opération devant le FUS de Rabat (1-0).

Pour leur part, l'Ittihad de Tanger et le Wydad de Témara, tenu en échec par la Renaissance de Zemamra (1-1), occupent conjointement la 7e position (10 pts), devançant le Hassania d'Agadir (9e, 9 pts).

Dans la deuxième moitié du tableau, le statu quo prévaut pour un quatuor bloqué à 8 unités réunissant la Renaissance de Berkane, le Difaâ d'El Jadida, le FUS de Rabat et l'Union Touarga.

En bas de classement, la hiérarchie demeure inchangée : Amal Tiznit (14e, 7 pts), le Moghreb de Tétouan (15e, 3 pts) et la Renaissance de Zemamra, toujours lanterne rouge malgré son point glané à domicile (16e, 2 pts), ferment la marche.