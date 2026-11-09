Maroc: Prévisions météorologiques pour lundi 09 novembre 2026

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour lundi 09 novembre 2026 :

- Pluies et averses localement orageuses sur le Rif, le Souss, l'Atlas, les régions Nord et Centres, la Méditerranée, l'Oriental, le Sud-est et le Nord des province sud.

- Rafales de vent assez fortes, par endroits, sur l'Oriental, les plaines Nord et Centres, l'Atlas, le Rif et le Sud-est.

- Températures minimales de l'ordre de 06/12°C sur l'Atlas, de 11/16°C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux et les versants sud-est, de 20/25°C sur les provinces sud, les plaines de Tadla, Rhamna, le Gharb, Oulmès, les plaines Atlantiques Nord et Centres, et de 16/21°C ailleurs.

- Température en baisse sur l'ensemble du pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au nord de Cap Ghir et peu agitée à agitée ailleurs.