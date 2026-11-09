Congo-Kinshasa: Paix au pays - André-Alain Atundu place Joseph Kabila devant le tribunal de l'histoire !

Figure bien connue dans le monde politique congolais, l'Ambassadeur André-Alain Atundu Liongo était ce weekend l'invité du magazine hebdommadaire « Top7 » que présente notre Consoeur Miriam Boketsu, sur la Radio Top Congo FM. Plusieurs questions d'actualité étaient au menu de cet interview, notamment le recours aux armes par Joseph Kabila. A ce sujet, l'acteur politique André-Atundu a exprimé sa surprise et sa totale désapprobation de l'option levée par le Président de la République honoraire de la RDC.

« J'étais surpris par cette annonce et je ne pouvais pas imaginer que l'ancien Chef de l'État congolais était derrière la rébellion de l'AFC-M23. Et je suis très triste pour ça. Dans l'histoire politique de notre pays, nous avons vu le Président Kasa-vubu être chassé du pouvoir par Mobutu et le Président Kasa-vubu n'avait pas pris les armes contre son tombeur Mobutu.

Bien au contraire, il s'est retiré de la vie politique et a vécu dignement jusqu'à sa mort. Le Maréchal Mobutu lui-même a affiché la même attitude après avoir été chassé du pouvoir par Mzee Laurent-Désiré Kabila. Et j'aurais souhaité que Joseph Kabila suive ce bon exemple de la sagesse, pour préserver sa dignité d'ancien chef de l'État, ayant dirigé notre pays pendant 18 ans. Je suis vraiment très déçu par son attitude et désapprouve l'option qu'il a levé de prendre les armes contre le pays qu'il a dirigé« , a-t-il déploré, tout en disant ne pas regretter le fait d'avoir travaillé avec Joseph Kabila.

« Je ne regrette rien et on ne peut pas changer le passé : j'étais Porte-parole de la Majorité Présidentielle. Mais aujourd'hui, je fais partie de l'Union Sacrée de la Nation et je soutiens le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En levant l'option de prendre les armes contre la République, Joseph Kabila avait-il pensé à la population congolaise, à ses anciens collaborateurs ou avait-il pensé seulement à ses propres intérêts ? Il l'a fait pour le pouvoir et pour son propre positionnement politique, parce que, lorsque les gens sont tués à Goma et à Bukavu, lors de la prise de ces deux villes par l'AFC-M23 et son parrain rwandais, Joseph Kabila n'a exprimé aucune compassion à l'endroit des victimes congolaises. C'est très triste et même honteux« , a-t-il martelé.

L'Ambassadeur Atundu a saisi cette occasion pour recadrer ceux qui disent que Joseph Kabila avait été poussé à bout par le régime Tshisekedi et qu'il n'avait pas d'autres choix que de prendre les armes pour se défendre.

« Pas du tout ! Nous avons une Constitution qui donne le droit à toute personne ayant des récriminations ou qui se sent lésé dans ses droits, de saisir les cours et tribunaux pour être rétablie dans ses droits. Sauf pour les cas où quelqu'un veut prendre le pouvoir par la force ou cherche à s'accrocher au pouvoir, après la fin de son mandat constitutionnel, là on peut le combattre. Ce qui n'est pas le cas du Président Félix Tshisekedi dont le mandat court encore.

Ceux qui violent la constitution et les lois de la République, ce sont ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force, comme Joseph Kabila« , a-t-il indiqué.

Dans sa dernière prise de position à Rome, le Présidium de la plateforme de l'opposition (C64) a mis dans le même pannier le Président Félix Tshisekedi, qu'il soupçonne de vouloir changer la Constitution afin de s'éterniser au pouvoir et Joseph Kabila, qui a pris les armes pour renverser l'ordre constitutionnel. Une position que rejette catégoriquement ce cadre de la Mouvance présidentielle.

« Primo, la Constitution interdit tout recours aux armes pour faire la guerre à son pays. Et secundo, toute personne qui se met au service d'un pays étranger, pour combattre son pays, commet un crime imprescriptible. Donc, tôt ou tard, Joseph Kabila devra faire face à la justice. C'est comme le péché originel, qu'on ne peut pas effacer.

Tertio, la C64 étant un regroupement de l'opposition, ne peut pas être juge et partie. Kabila est avec eux, Félix Tshisekedi a sa famille politique . Pour faire la médiation, il faut que les deux parties en conflit vous acceptent comme tel.

Grosso modo, la C64 n'a pas qualité pour faciliter le rapprochement entre le Gouvernement et le camp de Joseph Kabila. Quelqu'un qui a été condamné à mort et qui a même aggravé son cas en étant en intelligence avec un pays ennemi (ce qui est un crime imprescriptible), en plus, qui fait l'apologie de la violence, comment peut-on raisonnablement envisager de le rencontrer ? », s'est-il interrogé, tout en estimant que pour lui, Joseph Kabila ne peut participer au dialogue que s'il fait d'abord amende honorable et solliciter une amnistie ou une grâce présidentielle.

« Qu'est-ce que Kabila veut ? Qu'on le dorlote comme un enfant gâté ? », a-t-il tempêté.

Toujours concernant la dernière déclaration de la Coalition C64, André Alain Atundu Liongo ne s'explique pas comment Martin Fayulu et compagnies peuvent faire un lien entre le recours aux armes contre la République et le fait que le Chef de l'État ait exprimé son intention d'avoir un mandat supplémentaire si le peuple congolais lui faisait la demande.

« Il n'y a aucune relation entre la rébellion et le 3ème mandat. La rébellion ne date pas d'aujourd'hui. C'est à tort que la C64 met sur la même balance ces deux situations très différentes. En effet, il n'y aucun rapport entre le fait de tuer les congolais en complicité avec un pays étranger et l'intention du Orésident de la République d'accepter un mandat supplémentaire si le peuple le lui demandait« , a-t-il tranché.

André Alain-Atundu a également déconseillé aux leaders de se rendre dans les territoires occupés, pour y rencontrer le Seigneur de guerre Joseph Kabila.

« Le Vice-Premier Ministre en charge de l'intérieur s'est déjà prononcé à ce sujet au nom de la République. Que ces leaders politiques se donnent la peine de lire la Constitution et les lois de la République, pour savoir ce qu'ils risquent en se rendant à Goma ! », tout en expliquant pourquoi le Gouvernement de la République rencontre les rebelles à Doha.

« Le Gouvernement de la République a la mission de ramener la paix au pays et peut, pour atteindre cet objectif, rencontrer ceux qui ont pris les armes contre la République. Alors, de quel droit les leaders de la C64 peuvent-ils chercher à rencontrer les rebelles, qui combattent le Gouvernement, sans titre ?

Nous sommes dans un état de droit et nous devons agir conformément aux lois de la République« , a-t-il conseillé.

Et de marteler : « En s'abstenant de condamner ouvertement le Rwanda comme pays agresseur, les leaders de la C64 ont montré qu'ils ne sont pas avec le Congo. Ils sont un pied dehors un pied dedans, plutôt que d'avoir les deux pieds dans le bateau Congo. Je leur recommande de se défaire de leurs égos : Félix Tshisekedi est le Président de la RDC et la guerre pour mettre fin à l'agression rwandaise est menée sous son leadership. comment un congolais digne de ce nom peut-il se gêner de le soutenir ?« .

Beaucoup de congolais pensent que qu'il est hors de question envisager la tenue d'élections générales en RDC, pendant que les deux grandes villes du pays (Goma et Bukavu) seraient encore sous occupation. Un avis qu'André-Alain Atundu Liongo ne partage pas.

« En vérité, l'occupation de quelques villes et localités dans les deux provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu ne peuvent pas empêcher la tenue des élections. Depuis l'agression du pays, n'y a-t-il jamais eu d'élections en RDC ? », s'est-il interrogé.