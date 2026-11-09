Congo-Kinshasa: La bataille du Secrétariat Général de la Francophonie

A Phnom Penh, le 16 novembre 2026, les chefs d'État et de gouvernement des 53 États et gouvernements membres de plein droit de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) procéderont à l'élection du prochain Secrétaire général.

Cette échéance dépasse largement le simple choix d'une personnalité. Elle constitue un enjeu de positionnement international pour la République démocratique du Congo, ainsi qu'un test de sa capacité à transformer son poids au sein de l'espace francophone en influence politique et diplomatique réelle.

Pour la RDC, l'enjeu est de démontrer que son poids démographique, culturel et linguistique peut se traduire par une capacité effective à peser sur les grandes orientations et les décisions stratégiques de l'Organisation.

Dans cette perspective, l'un des atouts majeurs du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo réside dans le levier diplomatique. La diplomatie constitue un instrument central de son action : elle lui permet de défendre les intérêts stratégiques de la RDC, de renforcer ses partenariats, de consolider son influence et de repositionner le pays dans les grands enjeux internationaux.

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La bataille du Secrétariat général de la Francophonie offre ainsi à la RDC une occasion de faire valoir son poids, sa vision et ses ambitions au sein de l'espace francophone.

Le message de la RDC est clair : son poids dans la Francophonie doit désormais se traduire en influence, en responsabilités et en capacité d'action. Et ce message doit être entendu