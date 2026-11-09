Congo-Kinshasa: DGRAD - Etienne Utshudi sensibilise les opérateurs économiques et mobilise les agents au Kasaï-Oriental

Mercredi 04 novembre 2026, le Directeur Général de la DGRAD, Etienne Utshudi Lutula, son adjoint et toute la délégation se sont rendus à la Cimenterie de Katanda située à plus de 10 kilomètres de la ville de Mbuji-Mayi, dans le village Kabwe, pour visiter cette entreprise chinoise spécialisée dans la production et la commercialisation du ciment, en pleine implantation dans le Kasaï-Oriental.

Avec les responsables de cette firme, le patron de la DGRAD a animé une séance pédagogique pour les sensibiliser au respect des procédures légales en matière de paiement des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, avant de visiter les installations de l'usine en plein montage.

En effet, l'objectif de cette mission est de permettre à la population de cette partie du pays d'avoir accès au ciment à un prix très abordable afin de lui faciliter à construire en dur et à participer à la reconstruction non seulement de Mbuji-Mayi, mais aussi de tout l'espace Kasaï où le coût du ciment nage entre 25 et 50 dollars américains le sac.

A la suite de cette séance, la délégation de la DGRAD menée par le DG Utshudi s'est rendue rendre à l'Hôtel Gloria, située dans la Commune de la Kanshi à Mbuji-Mayi, pour un entretien entre le Directeur Général et le personnel local

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A cette occasion, Etienne Utshudi a sensibilisé et conscientisé les cadres et agents de cette Direction Provinciale à plus d'ardeur dans le rendement et à travailler durement pour atteindre les assignations allouées à la DGRAD ex Kasaï-Oriental.

Le numéro 1 de cette régie financière a terminé son périple de travail en visitant l'Université Officielle de Mbuji-Mayi (UOM), un chef-d'oeuvre signé Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République.

Cette institution fait non seulement la fierté de la population kasaïenne, mais également de toute la nation congolaise. Dans une séance pédagogique, Etienne Utshudi Lutula a expliqué aux étudiants l'organisation du système fiscal en RDC, en général, et le rôle et les principales missions de la DGRAD, en particulier.