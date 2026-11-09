Arrivé à Mbuji-Mayi dans le Kasaï-Oriental le lundi 02 novembre 2026, le Directeur Général des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et Participations (DGRAD), Etienne Utshudi Lutula, accompagné de son adjoint chargé des Questions Techniques et Réformes, Jean Kamuena Lubamba, a été dépêché par le Ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi, pour superviser le lancement des travaux de construction du bâtiment administratif et inaugurer le Centre modélisé LOGIRAD de la Direction Provinciale de la DGRAD ex Kasaï-Oriental.

Pose de la 1ère pierre

C'est le Gouverneur de province, Jean-Paul Mbwebwa KAPO, qui a eu l'honneur de couper le ruban symbolique marquant l'inauguration du Centre modélisé LOGIRAD de la DGRAD ex Kasaï-Oriental, en présence d'importantes personnalités politico- administratives de la province ainsi que des cadres et agents de cette Direction Provinciale.

Ce centre qui contient des outils informatiques haut de gamme a été financé par l'Union Européenne et l'Agence Française de Développement (AFD), dans le cadre du projet Gouvernance Financière.

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LOGIRAD, ce logiciel de gestion intégrée des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, est une plateforme numérique mise en place par le Gouvernement de la République, dans l'objectif de dématérialiser les procédures, en digitalisant l'ensemble de la chaîne des recettes non fiscales, depuis la taxation par les services d'assiette jusqu'au recouvrement par la DGRAD.

Autre instant crucial de la journée, c'est la pose de la 1ère pierre par le Gouverneur Jean-Paul Mbwebwa Kapo et le patron de la DGRAD, Etienne Utshudi Lutula, pour la construction du bâtiment administratif moderne de la Direction Provinciale de la DGRAD ex Kasaï-Oriental.

Cet édifice devra contenir un rez-de-chaussée, trois niveaux supérieurs, une salle de réunions et quarante bureaux. Il va accueillir jusqu'à 300 personnes.

Hommage au Chef de l'Etat

A cette occasion, Etienne Utshudi Lutula a rendu un vibrant hommage au Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des agents publics et la modernisation des infrastructures de différents services de l'Etat, gage d'un rendement optimal, mieux pour le cas précis, d'une mobilisation plus accrue des recettes non fiscales.

Sa gratitude va aussi à l'endroit du Ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde LI-Botayi, qui, sous la coordination de la Première Ministre, Judith Sumwina Tuluka, a répondu promptement à la sollicitation de la DGRAD, en acceptant que cette régie financière puisse lancer le projet de construction d'un bâtiment administratif moderne devant abriter les services provinciaux de la DGRAD à Mbuji-Mayi.

« Une administration financière performante a besoin pour accomplir ses missions des ressources compétentes, d'outils de travail appropriés, des procédures rigoureuses et aussi des infrastructures dignes de son rôle et de ses responsabilités« , a déclaré le Directeur Général de la DGRAD.

« La pose de cette 1ère pierre n'est pas un simple acte symbolique. Elle marque le commencement d'un projet concret porteur d'une ambition claire, doter la Direction Provinciale de la DGRAD ex Kasaï-Oriental d'infrastructures administratives modernes, fonctionnelles et adaptées aux exigences des missions de mobilisation des recettes non fiscales, au profit du Pouvoir Central« , a enchaîné le numéro 1 de la DGRAD.

Nouveaux horizons

C'est l'entreprise Dan Services qui a gagné le marché de construction de ce bâtiment administratif. L'ouvrage est financé sur fonds propre de la DGRAD à hauteur de 1,8 millions de dollars américains.

Prenant la parole, le Gouverneur du Kasaï-Oriental a soutenu que la construction d'un nouveau bâtiment administratif moderne et l'inauguration du Centre modélisé LOGIRAD de cette Direction Provinciale permettront l'amélioration de la mobilisation des recettes et la promotion d'une gestion éthique.

« Nous sommes réunis autour d'un événement porteur d'espoir et de progrès de notre chère province, le Kasaï-Oriental. La pose de la 1ère pierre et l'inauguration du Centre modélisé LOGIRAD traduisent la volonté de renforcer les capacités opérationnelles de cette régie financière, d'améliorer la mobilisation des recettes et de promouvoir une gestion transparente et efficace des ressources publiques« , a martelé, le Gouverneur de province.