Afrique: Fin de l'Africa Financial Summit - Plus de 400 millions de dollars d'investissements pour le financement des Pme

La cinquième édition de l'Africa Financial Summit (Afis), organisée par Jeune Afrique Media Group en partenariat avec la Société financière internationale (Ifc), membre du Groupe de la Banque mondiale, s'est achevée à Luanda le 4 novembre.

Selon un communiqué de presse, organisé pour la première fois en Afrique australe et dans un pays lusophone, le sommet a réuni 1 500 participants venus de plus de 70 pays, dont 44 pays africains, autour du thème « Making Capital Count : accélérer la croissance grâce à la finance africaine ».

Au terme de deux journées de débats, trois leviers concrets se dégagent pour rapprocher la finance africaine des besoins des entreprises : libérer le fonds de roulement des Pme, orienter l'épargne de long terme vers des projets productifs et permettre aux institutions financières d'accompagner leurs clients au-delà des frontières. L'enjeu est désormais de convertir les capacités croissantes du secteur en mécanismes de financement opérationnels et en une circulation plus efficace des capitaux.

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Pendant deux jours, informe la même source, l'Afis a également été un lieu de concrétisation, où institutions de financement du développement, banques commerciales, investisseurs et entreprises ont fait avancer des projets, des partenariats et des solutions de partage des risques.

L'Ifc, coorganisatrice du sommet, a annoncé plus de 400 millions de dollars d'investissements destinés à élargir le financement des petites entreprises et des entrepreneurs, à renforcer le commerce et l'agro-industrie et à soutenir la création d'emplois en Afrique. Ces annonces comprennent notamment une prise de participation de 150 millions de dollars dans Access Bank, un investissement de 56 millions de dollars dans Shelter Afrique Development Bank, un prêt de 50 millions de dollars à la Bank of Industry du Nigeria et un financement de 40 millions de dollars en faveur de Carrinho, en Angola.

Selon le communiqué, dans le prolongement de la présentation de la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement par Sidi Ould Tah, les participants ont souligné la nécessité de mieux articuler l'action des banques, des investisseurs institutionnels et des institutions de développement. La priorité est désormais de rendre finançables davantage de projets et de transformer les ambitions de coopération en solutions utilisables par les entreprises.

En prélude au panel de clôture réunissant quatre gouverneurs de banques centrales, Aigboje Aig-Imoukhuede, président d'Access Holdings, a insisté sur trois leviers concrets : financer les créances commerciales des PME pour libérer leur trésorerie, orienter l'épargne de long terme vers les actifs productifs et doter les groupes bancaires africains des capacités internationales nécessaires pour servir leurs entreprises. Il a également plaidé pour l'interopérabilité des paiements, l'intégration des marchés et une convergence macroéconomique progressive.

Lesetja Kganyago, gouverneur de la Banque de réserve d'Afrique du Sud : « Les échanges commerciaux doivent pouvoir être réglés. Aujourd'hui, nous réglons les transactions par l'intermédiaire de monnaies tierces. Nous devrions pouvoir les régler dans nos propres monnaies et, pour cela, nous avons besoin de systèmes de paiement interopérables. ».

Soraya M. Hakuziyaremye, gouverneure de la Banque nationale du Rwanda : « Il est important de bâtir la confiance et la crédibilité : il faut montrer aux marchés, quelles que soient les difficultés que certaines décisions peuvent entraîner, que nous sommes résolument engagés en faveur de la stabilité des prix. ».

Manuel António Tiago Dias, gouverneur de la Banque nationale d'Angola : « La monnaie unique continentale est importante, elle fait partie du rêve de plusieurs générations d'Africains. Mais ce qui est encore plus important, c'est l'interconnexion entre nos économies. ».

Jean-Claude Kassi Brou, gouverneur de la Bceao : « Quand nous parlons d'union monétaire, ce n'est pas pour nous une théorie. Nous en faisons l'expérience depuis des années. ».

Ces interventions ont dessiné une feuille de route pragmatique : consolider la stabilité et la confiance, améliorer la circulation des capitaux et des paiements, et connecter l'épargne aux besoins de l'économie réelle. L'Afis entend poursuivre ce dialogue entre acteurs publics et privés pour transformer les engagements discutés à Luanda en progrès mesurables.