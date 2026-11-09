Cote d'Ivoire: La banque BICICI annonce un accroissement de 15% de son résultat net au troisième trimestre 2026.

A l'issue du troisième trimestre 2026, le résultat net de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire (BICICI), s'est accru de 15% par rapport au troisième trimestre 2025, selon le rapport d'activité établi la direction de cet établissement.

Ce résultat net est passé de 27,40 milliards de FCFA au 30 septembre 2025 à 31,43 milliards de FCFA un an plus tard, soit une augmentation de 4,03 milliards.

En ce qui le concerne, le produit net bancaire (PNB) a enregistré une hausse de 12% à 65,16 milliards de FCFA contre 58,11 milliards de FCFA au troisième trimestre 2025. La direction de la BICICI estime dans son rapport d'activité que cette performance est essentiellement portée aussi bien par une bonne progression de la marge d'intermédiation de 15,2% que par la bonne tenue des commissions nettes en hausse de 6,7%.

A fin septembre 2026, les crédits nets à la clientèle ont connu une légère baisse de 1,2% à 521 milliards de FCFA contre 527,26 milliards de FCFA à fin septembre 2025. En parallèle, les dépôts de la clientèle ont augmenté de 9,1%, s'établissant à 996,27 milliards de FCFA contre 913 milliards de FCFA au troisième trimestre 2025.

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Pour sa part, le résultat courant avant impôts a enregistré une progression de 15,4%, dégageant un solde de 35 milliards de FCFA contre 30,19 milliards de FCFA au 30 septembre 2025.

Sur les perspectives de la Banque, ses responsables avancent que « la BICICI entend poursuivre sa dynamique commerciale au cours du dernier trimestre de l'exercice 2026, tout en restant attentif à la maîtrise des risques et des frais de gestion. »