Sénégal: Importations du pays - Une progression de 8,1% obtenue en septembre 2026

9 Novembre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Les importations de biens au mois de septembre 2026 s'élèvent à 595,6 milliards de FCFA contre 551,1 milliards de FCFA au mois précédent, soit une progression de 8,1%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette évolution découle de la hausse des achats à l'extérieur d'huiles brutes de pétrole (53,0 milliards de FCFA au mois de septembre 2026 contre une quasi absence d'importation le mois précédent), d'autres machines et appareils (48,5 milliards de FCFA contre 37,3 milliards de FCFA) et d'huiles et graisses animales et végétales (12,4 milliards de FCFA contre 6,6 milliards de FCFA).

Toutefois, explique l'Ansd, la contraction des achats à l'extérieur de produits pétroliers raffinés (138,3 milliards contre 170,5 milliards de FCFA le mois précédent) et de métaux communs (20,6 milliards de FCFA contre 38,9 milliards de FCFA) a modéré cette progression. Par rapport au mois de septembre 2025, les importations affichent une progression de 18,5%. Leur cumul à fin septembre 2026 atteint 5 047,4 milliards de FCFA contre 5 224,5 milliards de FCFA pour la même période de 2025, soit une régression de 3,4%.

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Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue sont les produits pétroliers raffinés (138,3 milliards de FCFA), le pétrole brut (53,0 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (48,5 milliards de FCFA), les produits pharmaceutiques (21,4 milliards de FCFA) et les métaux communs (20,6 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal au mois de septembre 2026 sont la République populaire de Chine (17,7%), la France (10,7%), le Nigéria (9,9%), les Pays Bas (8,0%), la Belgique (5,8%) et les Etats Unis d'Amérique (4,9%).

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