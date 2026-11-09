Sénégal: Exportations du pays - Une diminution de 20,4% enregistrée en septembre dernier

Au mois de septembre 2026, les exportations du Sénégal se chiffrent à 566,0 milliards de FCFA contre 711,1 milliards de FCFA au mois précédent, soit une diminution de 20,4%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), ce résultat s'explique par le recul des ventes à l'extérieur d'huiles brutes de pétrole (123,3 milliards de FCFA au mois de septembre 2026 contre 206,7 milliards de FCFA le mois précédent), de gaz naturel liquéfié (17,3 milliards de FCFA contre 28,4 milliards de FCFA) et de phosphates (0,2 milliards de FCFA contre 6,7 milliards de FCFA).

Néanmoins, souligne l'Ansd, la hausse des exportations d'or non monétaire (127,5 milliards de FCFA contre 109,8 milliards de FCFA), de conserves de poissons (11,0 milliards de FCFA contre 1,9 milliards de FCFA) et de ciment hydraulique (12,3 milliards de FCFA contre 6,8 milliards de FCFA) a limité l'ampleur de cette baisse.

Comparées au mois de septembre 2025, les exportations progressent de 34,5%. Leur cumul à fin septembre 2026 atteint 5 103,5 milliards de FCFA contre 4 097,6 milliards de FCFA pour la même période de 2025, soit une progression de 24,6%.

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Au cours du mois de septembre 2026, les principaux produits exportés sont l'or non monétaire (127,5 milliards de FCFA), le pétrole brut (123,3 milliards de FCFA), les produits pétroliers raffinés (92,6 milliards de FCFA), l'acide phosphorique (39,0 milliards de FCFA), les poissons frais de mer (19,4 milliards de FCFA) et le gaz naturel liquéfié (17,3 milliards de FCFA).

Les principaux clients du Sénégal au cours de la période sous revue sont la Suisse (21,7%), le Mali (14,4%), les Pays-Bas (9,7%), le Panama (9,3%), l'Inde (7,5%) et la République populaire de Chine (3,4%).