Madagascar: On parie ?

L'arrêt communal ordonnant la suspension des travaux de construction sur Nosy Sakatia sera-t-il un simple sursis pour la biodiversité de cette île ? Ou sera-t-il un rempart plus résistant contre la dégradation de l'habitat de ces espèces et du riche écosystème qui fait la renommée de l'île ?

On parie ?

Le projet de construction d'un complexe résidentiel et d'un centre de bien-être à Sakatia devra ainsi être suspendu. Le chantier, qui s'étend sur une superficie de plus de trois hectares, est déjà bien entamé si l'on en juge par l'état du site constaté dernièrement. Selon la direction régionale de l'Environnement et du Développement durable dans la région DIANA, le projet n'a fait l'objet d'aucun permis environnemental émanant de l'Office national pour l'Environnement. Le voilà aujourd'hui frappé de suspension. Il faut savoir que ce projet n'est pas le premier à avoir choisi l'île Sakatia comme écrin. Un autre projet hôtelier a déjà choisi l'île comme site d'implantation. Il est également à l'arrêt.

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Manifestement, l'île Sakatia, ce joyau naturel situé au large de la côte ouest de Nosy Be, est fortement convoitée par les promoteurs immobiliers et les porteurs de projets hôteliers. Le volet environnemental, relégué au second plan aux yeux des communautés locales et de la société civile, constitue à chaque fois un frein à leur réalisation. À y regarder de plus près, les communautés locales et les organisations de défense de l'environnement préfèrent laisser cette île à l'écart du tourisme de masse et des perturbations liées aux constructions d'envergure, bien que le tourisme y soit la principale source de revenus pour les communautés et les éco-entrepreneurs.

Vu sous cet angle, l'île Sakatia et la zone marine qui l'entoure devront rester longtemps le terrain de jeu des geckos, des caméléons, des oiseaux, des lémuriens, ainsi que d'autres tortues marines, dauphins et baleines à bosse. Sauf que tout le monde n'y trouve pas forcément son compte. D'autres tentatives de mise en oeuvre de projets d'envergure viendront. On parie ?