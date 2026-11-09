Sénégal: Diabète au pays - Quatre malades sur cinq ignorent leur statut

Le diabète gagne du terrain au Sénégal, mais une grande partie des personnes atteintes vivent sans connaître leur état de santé. À quelques jours de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie, prévue le 14 novembre, l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques (Assad) alerte.

Vivre avec le diabète sans le savoir. Cette réalité concerne une part importante des personnes atteintes de cette maladie. D'après les estimations de la Fédération internationale du diabète présentées par Pr Abdoulaye Lèye, endocrinologue-diabétologue, près de quatre malades sur cinq ignorent leur statut. Autrement dit, seul un diabétique sur cinq sait qu'il est concerné.

Une situation qui retarde le recours aux soins et complique la prévention des complications. C'est l'une des principales alertes lancées, le mercredi 4 novembre 2026, par le spécialiste au siège de l'Association des journalistes en santé population et développement (Ajspd), lors d'une rencontre organisée en prélude à la Journée mondiale de lutte contre le diabète.

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À cette occasion, les intervenants ont dressé un tableau préoccupant de la maladie et des obstacles qui entravent sa prise en charge. À l'échelle mondiale, Pr Abdoulaye Lèye estime à 600 millions le nombre de personnes vivant actuellement avec le diabète.

Le continent africain compte 30 millions de personnes atteintes. Au Sénégal, les enquêtes du ministère de la Santé citées par le spécialiste indiquent qu'un adulte sur 24 est diabétique. Les décès attribuables à la maladie chez les adultes âgés de 20 à 79 ans sont estimés à 1.150 personnes. Face à cette situation, le spécialiste défend une approche préventive qui ne se limite pas au moment où la maladie est diagnostiquée.

Les interventions peuvent commencer très tôt, y compris avant la naissance, en agissant sur certains facteurs de risques liées à la conception et au développement de l'enfant. Pour les personnes chez qui le diabète s'installe, notamment sous l'effet de facteurs génétiques ou de l'âge, le suivi doit permettre de mieux équilibrer la maladie et d'éviter les complications. L'enjeu est aussi financier. Pr Abdoulaye Lèye souligne que la prévention des complications coûte beaucoup moins cher que leur traitement. Il a notamment insisté sur la nécessité de prévenir le poids et l'obésité, rappelant que 28,8% de la population sénégalaise est en situation de surpoids.

520 millions de FCfa consacrés à l'insuline

Le directeur de la Survenue de la maladie au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Mamadou Moustapha Diop, a pris part mercredi 4 novembre, au siège de l'Association des journalistes en santé population et développement (Ajspd), à cette rencontre avec les journalistes spécialisés en santé. Il a en profité pour faire l'état des lieux. Selon lui, pour faciliter l'accès aux soins, l'État a mis en place 27 centres intégrés de prise en charge du diabète. Il a également annoncé un investissement de 520 millions de francs Cfa, consacré à l'achat de l'insuline. Un autre dispositif est attendu en 2027. Il s'agit du bilan annuel ciblé (Bic), qui sera d'abord déployé auprès des fonctionnaires avant d'être étendu à la communauté, en s'appuyant sur les assurances santé.

À travers ce mécanisme, les autorités veulent encourager les Sénégalais à effectuer régulièrement des bilans médicaux et à découvrir plus tôt d'éventuelles maladies. Toutes ces mesures ont été saluées par Baye Oumar Guèye, président l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques (Assad). Il plaide pour un accompagnement renforcé des personnes atteintes du diabète, dont les dépenses de santé pèsent lourdement sur les budgets familiaux. « Tout le monde n'a pas 75 000 F par mois pour se prendre en charge », a-t-il fait observer. Selon les chiffres avancés par l'assad, 87 % des patients diabétiques sont issus de familles vulnérables.